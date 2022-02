Paseaban sin celulares por miedo a los robos y les robaron hasta las zapatillas

Un vecino salió a caminar en Bernal con su madre luego de dos años de no poder hacerlo. No llevaron el celular ni la billetera por temor a los robos, y fueron asaltados por delincuentes que le pegaron culatazos por no tener lo que buscaban. Les robaron dinero en efectivo y hasta las zapatillas.

El hecho ocurrió este fin de semana en Barrio Parque, Bernal. Segun detalló en sus redes sociales, Ignacio y su madre paseaban disfrutando el día, hasta que de repente aparecieron delincuentes armados que los amenazaron apuntándoles a la cara.

«Como no teníamos celulares, uno de ellos me pegó un culatazo en la cabeza, empezamos a forcejear, me robó las zapatillas y plata», contó la víctima, quien señaló que no es la primera vez que les pasa una situación como esta.

«Con mi mamá estamos vivos de milagro, puedo asegurar que no les importa nada y tu vida no vale nada para ellos», lamentó.

«Me robaron las zapatillas que uso para trabajar, salir, y estudiar, porque comprarse un par de zapatillas no existe en este país que es prácticamente un lujo», agregó.

Y concluyó: «estoy cansado de vivir con delincuencia, corrupción, miedo y pobreza, a la que estamos acostumbrados como ciudadanos».