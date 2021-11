Pidieron justicia por Martina Olmedo y otras víctimas en el Sanatorio Urquiza

Casi un centenar de familiares y amigos de Martina Olmedo se hicieron presentes durante la tarde del sábado en la puerta del Sanatorio Urquiza para exigir justicia por la muerte de la joven, que precisamente ayer hubiese cumplido 20 años de edad.

Según relataron en su momento a InfoQuilmes, la adolescente había ingresó al centro médico en septiembre por dolores abdominales y murió a las pocas horas.







«Entró por guardia y 24 horas después me la devolvieron muerta. Sin atención… Creo que ni siquiera sabían el nombre de mi hija porque nadie la revisó» indicó Andrea (la madre la víctima), quién dio detalles de cómo fue la internación de Martina en el nosocomio.

«La clínica hace años que tiene muchas denuncias y no se entiende cómo sigue abierta todavía. Nada me va a devolver a mi hija, pero esperamos que tengan la delicadeza de cerrar las puertas y que ésto no pase nunca más. Lo único que queremos es que la cierren y no voy a parar hasta que suceda» concluyó.

En medio del reclamo se vivió un momento muy emotivo, cuando una de las amigas de la joven se acercó con una torta y todos los presentes entonaron el feliz cumpleaños para Martina, que en la jornada de ayer hubiese cumplido 20 años.

A raíz de lo sucedido, familiares de otras víctimas que fallecieron en el Sanatorio y se enteraron de la masiva convocatoria por redes sociales, se sumaron a la marcha pacífica y exigieron justicia por sus seres queridos.