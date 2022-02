Plan FINES: Más de 700 jóvenes y adultos ya se inscribieron para terminar sus estudios. Cómo hacerlo y dónde

El Municipio de Quilmes desarrolló jornadas especiales de preinscripción al Plan FinEs, propuesta educativa que permite a jóvenes y adultos terminar sus estudios primarios, secundarios o rendir materias adeudadas.

Más de 700 aspirantes se acercaron a los distintos puntos del distrito para entregar su documentación a los equipos de la Secretaria de Educación de Quilmes y de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, que coordinaron la tarea. El director de Programas y Proyectos Educativos, Salvador Tiranti, indicó que fue la última jornada de inscripción presencial en el marco de un trabajo territorial de la Secretaría para garantizar el derecho a la educación.

“Comenzamos en enero con el programa Progresar, para 16 y 17 años, donde se inscribieron cerca de 9 mil estudiantes en el distrito, y continuamos ahora acompañando la inscripción provincial del programa FinEs que culmina hoy”, dijo Tiranti, en la actividad que se realizó el 24 y 25 en la plaza San Martin (Rivadavia, entre Mitre y Sarmiento), Quilmes. Una de las representantes de la Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores de la Región 4, Alejandra Boschini, destacó que “en una articulación que se vino realizando con el secretario de Educación hemos tratado de aunar nuestros esfuerzos y las garantías para los estudiantes, en los distintos puntos donde el Municipio viene trabajando”.

En Quilmes se efectuaron preinscripciones al FinEs en el CIC 2 de Abril; Promeba de La Paz; CIC Monte Matadero; CGyPC de San Francisco Solano; CIC Agustín Ramírez; CIC Santo Domingo; Área Q de Villa Luján; CIC La Matera, CIC María Eva y el Centro Cultural Mercedes Sosa. Karina Garsés, coordinadora distrital, remarcó: “Estamos felices porque hay mucha gente que se vino a inscribir y que tienen ganas de terminar sus estudios. En Quilmes estamos orgullosos de que los jóvenes, adultos y adultos mayores quieran terminar de estudiar”.

Por su parte, Aldana de Quilmes contó: “Me acerqué al Plan FinEs, que lo vi por la aplicación de la Municipalidad de Quilmes por Facebook. Me parece una buena oportunidad para terminar el colegio y aproveché a venir. Me quedó el último año, está bueno poder progresar, nunca es tarde para terminar el colegio, llegar a tener un título y un trabajo bueno”. Otra vecina, Olga Flores, también compartió su experiencia para poder finalizar sus estudios analíticos técnicos: “Hice el secundario en el Reino de España, estuve averiguando en Instagram todo esto del Plan FinEs y como debo materias averigüé que acá en Quilmes podía rendir esas materias que debía, me acerqué, me dieron todas las posibilidades, me inscribieron súper bien y estoy contenta de que pueda dar mis materias”, afirmó.

Las interesadas e interesados en el plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios, en sus líneas FinEs Trayecto Secundario, FinEs Trayecto Primario y FinEs Deudores de materias, podrán anotarse hasta el 28 de febrero en la página web https://fines.educacion.gob.ar/. El Plan FinEs representa una oportunidad para las y los jóvenes y adultos de todo el país de finalizar sus estudios primarios o secundarios a través del desarrollo de experiencias educativas diferentes, significativas y basadas en la construcción colectiva de conocimientos. La revisión de las prácticas de enseñanza y el acompañamiento de las trayectorias por tutoras y tutores, permite sostener un trabajo singularizado, garantizando la continuidad educativa.