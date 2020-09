Profesionales del Hospital Iriarte marcharon en Quilmes centro

Trabajadores de la salud del Hospital Iriarte de Quilmes realizaron una movilización para pedir, entre otras cosas, mejores condiciones laborales. Además presentaron una carta en la que especificaron todas sus demandas.

En la mañana de este miércoles, médicos y enfermeros del nosocomio local se manifestaron con banderas, bombos y cánticos para expresar sus petitorios, entre los que incluyen una mejora de condiciones laborales y un aumento salarial. La marcha se realizó desde el Hospital Iriarte hasta la avenida Irigoyen y Rivadavia, donde presentaron una carta formal y realizaron una conferencia.

«CARTA ABIERTA A LOS VECINOS Y A LA COMUNIDAD SANITARIA DE QUILMES

Con un 95% de camas de UTI ocupadas en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, estamos transitando los peores momentos de la pandemia. La situación epidemiológica se ha nacionalizado y ha dejado al sistema sanitario al borde del colapso. Asimismo, la provincia registra 23.248 trabajadores de la salud contagiados y 80 compañeros fallecidos.

¿Por qué una carta abierta a la población del distrito? En primer lugar, porque creemos que concentrar las responsabilidades de los efectos devastadores del virus en la conducta de la población es un hecho deleznable. Con esta afirmación no sostenemos que hay que marchar hacia la apertura o al “dejar hacer”. Naturalmente, la base del problema está en el abandono, década a década, de la salud pública. Cualquier vecino de Quilmes sabe de lo que hablamos: alcanza con visitar las instalaciones del hospital Iriarte. Sin embargo, se trata de un problema global, no solamente edilicio: esenciales con salarios de pobreza, agotamiento físico y mental del conjunto de los trabajadores de salud, poliempleo (la mayoría de los trabajadores del hospital tienen más de un trabajo mal pago, lo que acrecienta la fatiga y el estrés), escasez de personal y precarización laboral. La falta de camas y la angustia, son dos elementos que conviven cotidianamente. En este escenario, el anuncio de la extensión del bono en negro de 5 mil pesos, con sueldos miserables, resulta ofensivo y antisanitario. No es un estímulo, sino un insulto.

En segundo lugar, nos dirigimos a los vecinos y a toda la comunidad sanitaria de Quilmes (trabajadores del Hospital Oller, dispensario, salitas y SAME) para convocarlos a la Marcha de la Salud que tendrá lugar el próximo miércoles 23 de septiembre, a las 11.45 horas, desde el Hospital Iriarte hasta la estación. Solamente con la unidad de todos los trabajadores de la salud y los vecinos podremos torcer el rumbo de estos difíciles momentos.

Los trabajadores autoconvocados planteamos:

1- Aumento salarial que fije un mínimo de 70 mil pesos.

2- Pase a planta permanente de todo el personal becario y en negro.

3- Nuevos nombramientos para cubrir las áreas estratégicas del hospital, terminar con la sobrecarga laboral y brindar una atención de calidad.

4- Plan de infraestructura para comenzar a resolver la situación crítica edilicia, con participación democrática de los trabajadores.

5- Por un hospital digno, con atención de calidad, gratuita y universal.

Trabajadores autoconvocados del Hospital de Quilmes».