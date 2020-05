Prohíben la tracción a sangre en Quilmes

Una vez más el Concejo Deliberante volvió a sesionar en forma remota transmitiendo en vivo el encuentro con muy poco personal en el recinto y con un amplio temario, entre ellos el de la prohibición del uso de animales para el desplazamiento de carros en la ciudad, pero respetando el derecho al trabajo establecido en Tratados Internacionales suscriptos por el Estado.

La modificación al artículo 1º de la Ordenanza Municipal Nº 11840/12 que prohíbe la tracción a sangre de tiro animal en el distrito de Quilmes, quedó aprobada este mediodía en la sesión extraordinaria convocada por el titular del Cuerpo Fabio Báez.



En este sentido, la Municipalidad queda facultada para la firma de convenios que procuren la provisión de medios necesarios, que sustituyan el uso de la tracción a sangre para el desarrollo de las actividades.

“Se mostró el trabajo en la comisión conformada por los jefes de bloques, en donde se consensuó hasta último momento. Tratamos una gran cantidad de expedientes y se aprobaron varios que fueron girados por el Ejecutivo”, refirió Baéz.

“Particularmente en la de tracción a sangre, quedó bien claro que era mentira lo que se instaló que íbamos a recolectar la basura con los carros, y donde queda bien explícito que se elimina la tracción a sangre animal, fue un proyecto en donde todos los concejales se expresaron y además pudimos votar la totalidad de los expedientes demostrando un marco democrático”.

“La ciudad nos necesita más que nunca, necesita que legislemos y que aportemos a la Intendenta la mayor cantidad de herramientas. Seguramente como lo dice la mayoría de los concejales estamos también para auditar todo lo que se hace en nuestro distrito; pero por sobre todo acompañar. Lo han dicho los concejales de la oposición, no hay intención de poner palos en la rueda; hemos hablado y discutido mucho, como tiene que ser; es un Concejo donde tiene que haber discusión, porque de la discusión va a salir la síntesis”.

“Trabajamos en el armado de un decreto que nos permitió sesionar de manera virtual y por el cual varios municipios nos contactaron para asesorarse”, enfatizó.

PROYECTOS APROBADOS

Así como otros distritos, el municipio de Quilmes adhirió formalmente a la Ley Provincial Nº 15134/19 , adherente a la Ley Nacional Nº 27499, conocida como “Ley Micaela” que permite la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en el ámbito del Departamento deliberativo.

Queda facultado el Departamento Ejecutivo para la firma y suscripción de convenios en el marco del “Programa Quilmes Limpio”, con organismos públicos, entidades privadas y organizaciones populares tendientes a la colaboración y ejecución de obras necesarias para la gestión integral de residuos y obras de interés ambiental, que serán refrendados por el Concejo Deliberante.



Modificación de la Ordenanza Nº 13133/19 sobre entidades de Bien Público creándose el “Programa de Fortalecimiento para Entidades de Bien Público” que funcionará en el ámbito de la secretaría de Educación, Cultura y Deportes.

USO DE BOLSAS PLASTICAS

Se prohíbe el uso de bolsas no reutilizables con el fin de fomentar la reducción de residuos no biodegradables debiéndose utilizar envoltorios reciclables y reutilizables.

Quedando exceptuados aquellos establecimientos comerciales que por cuestiones de asepsia estén obligados al uso de bolsas plásticas no reutilizables.