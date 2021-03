Quienes deban cuotas alimentarias no podrán acceder a trámites o hacer solicitudes a la Municipalidad

El Municipio de Quilmes informa que quienes adeuden el pago de la cuota alimentaria a sus hijos no podrán tener acceso a determinados trámites y/o solicitudes, como la licencia de conducir o ser proveedores del Estado, entre varios más. Quilmes forma parte de los 84 municipios que ya firmaron el convenio con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RENDAM), Ley 13.074, con el objetivo de trabajar en conjunto las políticas que garantizan la protección de los que menos tienen, en este caso, los menores.

Esto implica que las instituciones y organismos públicos oficiales, provinciales o municipales adheridos a la Ley, no pueden otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios a quienes se encuentren incluidos en el Registro.

En este marco, en Quilmes a aquella persona que sea deudora de cuota alimentaria no se le otorga habilitaciones y cambios de titularidad para actividades comerciales, industriales y de servicios. No se le otorga ni renueva la licencia de conducir. No puede participar en licitaciones, ni obtener adjudicación o cesión de viviendas sociales.

Los registrados en el RENDAM no pueden ser proveedores de la Provincia, Municipios ni organismos descentralizados. Tampoco pueden ser candidatos a cargos electivos provinciales o municipales, ni ser postulante para el cargo de magistrado o funcionario del Poder Judicial.

La ley busca proteger los Derechos del Niño a través de garantizarles el correcto cumplimiento del pago de la cuota alimentaria por parte de sus adultos responsables y desde el Municipio de Quilmes se asegurará que la ley se haga efectiva.

El RENDAM lleva el registro de todas aquellas personas que incumplieron una resolución judicial o un convenio homologado judicialmente de prestar alimentos a hijos o familiares adeudando un total de tres (3) cuotas alimentarias consecutivas o cinco (5) de forma alternada.

En la actualidad, en la provincia de Buenos Aires hay 1.458 morosos alimentarios inscriptos (el 98,8% son hombres) que no cumplen con esa obligación. Este número viene creciendo desde 2016 cuando había únicamente 272 inscriptos.