Quilmeño creó una app de alerta geográfica para que no te pases de tu destino

¿A quién no le pasó alguna vez de dormirse en el colectivo y pasarse de destino? Un vecino creó una aplicación que notifica cuando llegas a la zona configurada previamente. También funciona para no videntes.

La APP Alarma Geográfica utiliza la ubicación para determinar en qué posición estás y te notifica cuando ingresas a la zona configurada, con el fin de que las personas utilicen el tiempo del viaje para lo que deseen y no para estar atentos al viaje en si.

La idea surgió cuando su creador, Gonzalo Torres Grau, trabajaba durante todo el día y regresaba a su casa por la noche en colectivo, donde se dormía y se pasaba del destino.

«Siempre que tomo el colectivo hacia un destino conocido o frecuente me quedo dormido y el 50% de las veces me paso de la parada donde debo bajar, generando así dos problemáticas. 1) Pierdo tiempo, porque debo volver a esperar el ómnibus de regreso, y ojo que no sea la última frecuencia. 2) Pierdo dinero porque tengo que volver a pagar por el viaje que ya había abonado» contó Gonzalo en la presentación de la aplicación.

«Ahora, si me tomo el transporte público hacia un lugar que parcialmente conozco o desconozco totalmente, permanezco todo el viaje nervioso buscando y mirando dónde debo bajar según las recomendaciones que me han dado, desaprovechando el viaje para lo que realmente quiero o necesito hacer. ¿Quién no ha utilizado el transporte para estudiar, leer, mirar una serie o dormir?» se preguntó el bernalense, que promete que la APP ahorra tiempo, dinero y para quien quiera un extra, permite despegarse un poco del celular.

En tanto, asegura que la aplicación permite la movilidad de las personas con Déficit Visual otorgándoles mayor libertad sin depender de terceros o complementando la información que ya poseen.

Para más información ingresá a: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alarmageografica.app&hl=es