Quilmeño que cumplía la cuarentena tiene Coronavirus y viralizó con mucho humor su situación

JUE 02/04 | A la 1:40 a.m. llega la ambulancia a buscarme al depto. Me derivan al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes. Me hacen el 1er hisopado por COVID, tomografía de pulmones y me internan con suero. Me siento como el orto pero, al menos, estoy con atención médica 24×7. pic.twitter.com/bgvlgVRPK9