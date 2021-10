Quilmeño será parte de la selección argentina de fisicoculturismo

El joven fue seleccionado para participar del seleccionado argentino bonaerense de fisicoculturismo. Su historia.

Ciro Boccanera vive en Quilmes, tiene 30 años y entrena en el gimnasio desde los 18 años, cuando decidió arrancar porque era muy delgado y quería ganar algo de masa muscular.

«Luego de unos años entrenando ya con un cambio significativo en su cuerpo, el joven decidió dar un paso mas y entró en el mundo de las competencias. «A mis 24 años debuté en competencia (año 2015) de la mano de mi mentor Javier Perich (campeón argentino y sudamericano de powerlifting) y Carlos Castro, mi actual preparador (múltiple campeón argentino de fisicoculturismo) ganando mi primer torneo (categoría Men physique)» explicó a InfoQuilmes.

Y detalló el proceso: «después de haber ganado el torneo decidí seguir entrenando pero no seguir preparándome para competir, estaba bastante estresado ya que una preparación de competencia no es solo ir al gym a entrenar sino comer 5 o 6 veces al día…cada comida es especifica y tiene un propósito, contamos gramo por gramo de proteínas, hidratos de carbono y grasas, a diferencia de cualquier otro deporte, el culturismo es una tarea de 24 horas».

En 2019 decidió volver a competir y además pasar a la categoría Clasic Physique, la cual requiere mas masa muscular y a diferencia de la Men Physique que es una categoría que se compite en bermuda de playa, en ésta se compite con un slip corto donde el jurado evalúa tanto el torso como las piernas.

«Me presenté en 2 eventos donde salí 4to. y 3ero. en 2020 por pandemia no pude competir por cuestiones económicas y este 2021 volvíamos a prepararnos». «La asociación IFBB de fisicoculturismo había anunciado que de los eventos COPA INDEPENDECIA, TORNEO BONAERENSE Y COPA DEL OESTE iban a seleccionar a los mejores atletas de la provincia de Buenos Aires para conformar La selección de culturismo».

Fue así como Ciro decidió apostar al futuro y lanzarse. «Me presenté a la copa del oeste (19 de septiembre) y al bonaerense (10 de octubre) obteniendo en ambos torneos el 2do puesto, el día siguiente al torneo bonaerense me llama mi coach Carlos Castro y me dice que el presidente de la federación de culturismo Oscar Villareal le pidió que me ponga en contacto con el. Así fue que lo llame y tuve la sorpresa que me eligieron para conformar la selección de culturismo«.

El joven, emocionado, contó que se sorprendió al recibir la noticia. «Sinceramente era algo que no me esperaba ya que mas allá de tener 2 buenos resultados calificando 2do no logré ganar ninguno de los dos torneos, ahora con la selección conformada por los atletas de la provincia de Bs As vamos a competir el 7 de noviembre en el torneo Argentino (torneo mas importante a nivel nacional donde concurren los mejores atletas de todas las provincias) y si logramos entrar al podio calificamos para el representar en el Campeonato Sudamericano que este año se hace en Diciembre en nuestro país».

Para concluir, el atleta remarcó su alegría. «La verdad estoy más que feliz , tanto esfuerzo y dedicarle tanto esta dando sus frutos! Todavía tengo muchísimo por seguir aprendiendo y mejorando. El culturismo es un deporte individual pero sin el apoyo de la gente que te rodea no podría haber logrado nada, así que le estoy eternamente agradecido a mis amigos, a mis viejos, a mi mentor y hermano del alma Javier Perich que fue el primero que confío en mi. A Carlos Castro mi entrenador que sin él no hubiera logrado nada de esto, y a mi mujer Mayra que día a día me empuja a seguir y a no bajar los brazos» concluyó el quilmeño.