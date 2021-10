Quilmes Rock: ¿Quiénes son los 15 artistas que ya confirmaron su presencia?

VUELVE EL FESTIVAL QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DE LOS FESTIVALES EN ARGENTINA. VUELVE EL QUILMES ROCK.

Serán 2 jornadas únicas para un regreso histórico con más de 50 artistas sobre el escenario. GORILLAZ es la primera banda Internacional confirmada que cerrará una de las noches de esta nueva edición

Entradas en venta a partir del martes 16 de noviembre.

QUILMES ROCK EN NUMEROS

El festival emblemático con 20 años de historia:

10 ediciones / 100 días de rock.

Más de 1500 bandas en vivo.

Más de 2 millones de espectadores en todas sus ediciones.

1 millón de pantallas encendidas en su versión digital y solidaria del 2020

El festival del Rock.

ORGULLO NACIONAL



El regreso tendrá lugar en 2022, Sábado 30 de Abril y domingo 1 de Mayo.

2 jornadas únicas con más de 50 artistas sobre el escenario

Un festival renovado, desde la estética hasta la artística, con lo mejor de la nueva escena musical argentina, las bandas consagradas y las nuevas bandas emergentes de Latinoamérica. La artística se irá develando en distintas etapas. Cada 15 días daremos nueva información.

Te adelantamos los primeros 15 artistas confirmados hasta el momento:

AIRBAG – BANDALOS CHINOS – BARCO – CONOCIENDO RUSIA – ERUCA SATIVA – FELI COLINA – GORILLAZ – LAS PELOTAS – LOS AUTÉNTICOS DECADENTES – RAYOS LASER TRUENO – VICENTICO – VIRUS – VIVA ELASTICO – WIRANDA JOHANSEN

ALGUNOS CONTENIDOS:

Beer Garden.

Áreas de recreación/Relax.

Duetos de Artistas.

Feria gastronómica, donde cada provincia estará representada por platos típicos, con participación de los mejores cocineros del país.

Ferias de diseñadores independientes.

Espacio de conciencia. Talleres de ecología, sustentabilidad y reciclado.

Muestra audiovisual de la historia de los Quilmes Rock (2003-2020)

El sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo de 2022 bajo la producción de POP ART MUSIC, podrás ser testigo del histórico regreso del QUILMES ROCK!

El Quilmes Rock es un emblema del rock nacional en Argentina con 20 años de historia donde participaron más de 2 millones de personas y más de 1500 bandas en todas sus ediciones.

El 2022, el Quilmes Rock vuelve en vivo con dos jornadas que marcarán el regreso de un festival que nos permitió vivir momentos irrepetibles que definieron la historia del rock de nuestro país y promete volver a hacerlo en esta nueva edición.

El abono para los dos días estará a un valor promocional por tiempo limitado de $7.000 pesos argentinos (sector Campo) y $13.000 pesos argentinos (sector Campo Fan). En la primera etapa habrán disponibles 5.000 abonos.

Las entradas estarán a la venta a partir del próximo 16 de noviembre, por AreaTicket: www.areaticket.com.ar



En esta primera etapa saldrán a la venta solamente 5.000 ABONOS.

Estos son los precios de las entradas en esta primera etapa de venta.

Noche 1

Campo $ 6.000.-

Campo Fan $ 10.000.-



Noche 2

Campo $ 3.000.-

Campo Fan $ 5.000.-



ABONOS: (Premio promocional por tiempo limitado)

Campo $ 7.000.-

Campo Fan $ 13.000.-





La banda virtual Gorillaz, que será el cierre internacional de una de las noches del Festival, está formada por el cantante 2D, el bajista Murdoc Niccals, el guitarrista Noodle y el baterista Russell Hobbs. Creado por Damon Albarn y Jamie Hewlett, su aclamado álbum debut homónimo fue lanzado en 2001. Los álbumes posteriores de la banda ganadora de los premios BRIT y Grammy son Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017), The Now Now (2018) y Song Machine – Temporada uno: Strange Timez (2020). Un fenómeno verdaderamente global, Gorillaz ha logrado el éxito de formas totalmente innovadoras y únicas, recorriendo el mundo desde San Diego a Siria, de Montevideo a Manchester y ganando numerosos premios, incluido el codiciado Jim Henson Creativity Honor. La banda es reconocida por The Guinness Book Of World Records como el acto virtual más exitoso del planeta.

Pablo Carnelli, gerente de Marca Quilmes, comenta respecto a la Vuelta del Quilmes Rock “no se trata sólo del regreso de un evento musical icónico para todos los argentinos, sino que se trata de la vuelta a juntarnos, a saltar, a pasarla bien, a divertirnos y a volver a vivir un festival”.

Y asegura que “a todos los argentinos nos hace falta sentir de nuevo esa energía que explota cuando juntás a las mejores bandas con el mejor público del mundo. Ese es el espíritu de este Quilmes Rock y eso es lo que quisimos transmitir con su nueva imagen. La alegría, la fiesta, la unión, la música, la energía y el color son parte de nuestro nuevo diseño y serán parte de esos dos días increíbles que vamos a vivir a principios del año que viene”.

Para más información ingresar a la web www.quilmes.com.ar.