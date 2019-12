Reunión por la inseguridad en Quilmes Oeste

Comparte esta noticia:

Preocupados por la reiteración de hechos de inseguridad, un grupo de vecinos del Barrio Los Cedros y Barrio Elsiland se reunieron el jueves con Alejandro De Fazio, director de Participación Comunitaria y el comisario Marcelo Gutiérrez de la Comisaría Quilmes Novena, en la sede del Centro Único de Monitoreo, en avenida Calchaquí

“Les expusimos decenas de casos de desvalijamiento de casas en ausencia de los propietarios. Los funcionarios tomaron nota y se comprometieron a realizar reuniones periódicas, aumentar los patrullajes e informar detalladamente el estado de las cámaras del Municipio. Nos sorprendió que el Comisario diga que el 90% de sus esfuerzos lo dedica a cuidar los detenidos de la comisaría alegando falta de medios» detallaron los presentes

INCREÍBLE SITUACIÓN

Mientras se llevaba a cabo la reunión, los vecinos recibieron un llamado telefónico informando que acababan de desvalijarle la casa a una pareja en la calle Fornabaio y 382 (A 2 cuadras del Centro de Monitoreo y de la Comisaría 9°). «La Policía Científica no quiso levantar las huellas porque dicen que si la misma no está completa no pueden hacer nada. Somos 6 familias que ya fuimos desvalijados y muchas otras más que sufrieron robos menores, la situación es desesperante» concluyeron