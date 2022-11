«Rey»: el pato domesticado que pasea en cochecito de bebé por las calles y juega con perros y gatos

El pato vive en una casa de Ezpeleta, tiene 10 meses de vida y sus dueños aseguran que pide pasear todos los días. «Es el Rey de la casa, lo llevamos a todos lados, me acompaña a comprar e incluso viaja en tren», comentó su propietaria, y aseguró que es el primer pato en tener papeles y certificado de nacimiento.

Se trata de un pato de la raza Pekín (blanco con pico naranja), el cual una pareja domesticó hace ya casi diez meses. «Desde que conozco a mi marido que quería un pato y se nos dio por conseguir un alquiler en enero y traerlo, fue todo una aventura, empezar a convivir y encima con un pato», comentó a InfoQuilmes su dueña.

Apodado Rey, por el rey de la casa, el animal pasea libremente por su hogar y sale todos los días, acompañando a sus dueños a hacer los mandados o a la casa de la abuela, donde juega con un perrito. En otras ocasiones disfruta jugar con gatitos que habitan otras casas donde visita.



"Rey", el pato domesticado que pasea en cochecito de bebé por las calles de Ezpeleta, juega con perros y gatos, y se volvió viral. pic.twitter.com/xYVBByOwAN — Info Quilmes (@infodequilmes) November 4, 2022

«Es el primer pato con papeles, tiene certificado de nacimiento, he tenido varios problemas en Palermo, donde creían que me robaba el pato, así que busqué a un veterinario que hizo el certificado de pertenencia», señaló la mujer, que detalló que Rey, vive en ambiente cálido por lo cual no se enferma nunca, hace sus necesidades en un sector específico de la casa y hasta tiene horarios de alimentación. «No tiene garras ni dientes, así que los muebles de casa están a salvo», bromeó.



Sobre la viralización de las fotos donde se los ve paseando por las calles, la joven destacó que es algo que le sucede todos los días. «Se ve que tratar con cuidados y con amor a una mascota es algo de locos, porque así me dicen. Nosotros no le cortamos las alas y pensamos en algo donde pueda extender sus alas libremente, el cochecito va ideal, él va libre. Se estira, las abre, expresa su felicidad y es muy chusma», concluyó la propietaria, quien remarca que el pato vive muy feliz con ellos.



Periodista – Te invito a seguirme en mis redes