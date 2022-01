Roban camioneta de reparto de una avícola en Villa La Florida

Durante la madrugada de este lunes, delincuentes sustrajeron una camioneta Ford F-100, perteneciente a una distribuidora avícola, de la puerta de un domicilio en la localidad quilmeña de Villa La Florida. El dueño del comercio contabilizó más de 150 robos desde que abrió el comercio en 2013.

Como la camioneta se utiliza a diario para repartir mercadería a carnicerías, granjas, rotiserías y demás comercios del rubro, los dueños de la Avícola Victoria -ubicada en Av. La Plata y Amoedo de Quilmes Oeste) aprovechan los fines de semana para hacer el mantenimiento de las camionetas de reparto con un mecánico en cercanías de San Francisco Solano.

Este fin de semana se la llevó un empleado que, luego de la reparación, la dejó estacionada en la puerta de su casa en la calle 874 al 4300 entre 844 y 843. Cuando esta mañana se levantó, el chofer ya no la encontró y de inmediato dio aviso a la empresa. Era una Ford F-100 modelo 1995 con caja térmica y patente AMS 208.

“Te parte al medio esto porque la usamos para entregar mercadería a los clientes y repartimos durante toda la mañana, así que esto podría afectar también el stock en los negocios de la zona de Quilmes”, señaló Marcelo, dueño de la distribuidora, en diálogo con InfoQuilmes.

Sin embargo, este no es el primer ilícito que sufre dicha empresa: en los últimos 8 años desde su inauguración en 2013 contabilizaron un triste historial de más de 150 robos entre salideras, entraderas, robos de mercadería y de camionetas, además de asaltos de todo tipo. “Lo único que aprendí a hacer es trabajar, hace 4 años que no tomo vacaciones, pero es remar contra la corriente. Sigo porque de alguna forma me puedo levantar, pero es algo horrible vivir con esta inseguridad, me siento realmente desmoralizado”, expresó el empresario.