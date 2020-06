Salvaje robo motochorro a una enfermera en Bernal frente a un patrullero

Una enfermera que volvía de su trabajo fue brutalmente atacada por delincuentes que le pegaron para robarle en Bernal oeste. Sufrió golpes de puño y patadas, lo que la dejó inconsciente. Todo quedó registrado por la cámara de seguridad de una fábrica.

La trabajadora de la salud de 46 años fue sorprendida por dos motochorros que la interceptaron en la calle Zapiola, entre Viejo Bueno y Smith, cerca de la clínica en donde trabaja. Todo ocurrió muy rápido, uno de los delincuentes bajó de la moto, comenzó a pegarle en la cara y luego le dio patadas en todo el cuerpo. Después le sacó las zapatillas y otras pertenencias que llevaba con ella.

Lo más curioso es que justo en el momento que le estaban propinando la golpiza, pasó un patrullero de la Policía Bonaerense por al lado de ellos, pero siguió de largo sin involucrarse en la situación. Ante ello, los delincuentes escaparon rápidamente, momento en el que el móvil dio la vuelta y recién ahí asistió a la víctima.

La mujer difundió el video mediante sus redes sociales y expresó su indignación:

“Lo único que recuerdo de esa noche es que me cruzaron estos delincuentes y que yo les pedía por favor que no me hicieran nada. Me golpearon, perdí el conocimiento. Ayer conseguí la filmación de la cámara de seguridad y me di cuenta de que en el momento que me estaban golpeando y asaltando pasaba un patrullero y no hizo nada”.

“Lo único que pido a las autoridades responsables es que encuentren a estos delincuentes y que la policía explique por qué no se detuvo. Agradezco a todos por preocuparse, voy a estar bien. Mi deber como enfermera es seguir trabajando en esta pandemia” expresó la trabajadora de la salud.