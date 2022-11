Se cayó Mercado Pago y Mercado Libre: enojo y temor en los usuarios

La empresa admitió “intermitencias” en el funcionamiento de sus servicios y las redes sociales se llenaron de reclamos. Hubo muchas cuentas cerradas y fallas en el normal funcionamiento de las apps.

Los usuarios de Mercado Pago y Mercado Libre llenaron las redes sociales de quejas por problemas en el servicio, reclamando que muchas de sus funciones no podían utilizarse desde cerca del mediodía de este miércoles. Desde la empresa confirmaron que durante la mañana y mediodía de hoy “hubo intermitencias en la prestación del servicio” que se vio reflejado en diferentes inconvenientes para los usuarios. Algunos de ellos directamente no pudieron utilizar la plataforma, otros vieron como su cuenta se desconectaba sin motivo, otros no vieron registradas sus acreditaciones.

No obstante, en Mercado Pago afirmaron que “los problemas ya fueron solucionados”, por lo que los inconvenientes debieran dejar de registrarse. En las redes persisten los reclamos y “Mercado Pago” era una de las tendencias en Twitter sobre las 16 horas.

Periodista – Te invito a seguirme en mis redes