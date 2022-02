Se entregó en Quilmes la jubilación N° 100.000 para amas de casa

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó junto a la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, la entrega de la jubilación Nº 100.000 por la política de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado a la vecina Francisca Angélica Bonavota. El acto se concretó en la Casa de las Culturas, ubicada en la peatonal Rivadavia al 383, en Quilmes Centro.

“Es hermoso este momento que se construyó con ANSES y con la decisión de Fernanda Raverta, a quien le agradecemos que haya elegido la Casa de las Culturas para poder hacer este acto tan importante que refleja lo que es un Estado presente, con personas con la sensibilidad y el coraje para llevar adelante un organismo que en algún momento fue la columna vertebral de las políticas sociales con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Con esas moratorias que nos permitieron la inclusión de miles y miles de personas, principalmente de mujeres, en el año 2005, en el año 2014, y hoy es posible porque como nosotros y nosotras decimos, hoy caminamos porque otros caminaron antes”, destacó Mayra, quien estuvo acompañada por los titulares de las UDAI de ANSES de Quilmes (Matías Festucca), Bernal (Hernán Maltez) y San Francisco Solano (Florencia Hernández), entre otros funcionarios.

En ese marco, Mayra agradeció “el trabajo incansable que hacen desde la ANSES, tenemos que saber y tener la certeza de que hay personas que trabajan muchísimo para poder ir mejorando todos los días la vida de nuestros habitantes. Esto no es magia, esto no se trata de encontrar soluciones, que de la noche a la mañana se resuelvan tantos de los problemas que tenemos y que se han agudizado con un gobierno neoliberal como el que vivimos en la Argentina del 2015 al 2019, y con una pandemia que también nos golpeó duro. Esto se trata de todos los días, con coherencia, con trabajo, convicción y coraje, hacer lo que hay que hacer. Eso es lo que está haciendo Fer y su equipo. Yo les agradezco en nombre de los vecinos, vecinas y del pueblo de Quilmes, y también de toda la Argentina».

En tanto que Raverta aseguró: “Reconocer aportes por tareas de cuidado significa reconocer que las madres hacen un esfuerzo enorme para que nuestros hijos e hijas puedan crecer y ver cumplidos sus sueños y deseos. También implica entender que ese cuidado tiene un rol central en la reconstrucción de la Argentina”.

A su vez, la funcionaria nacional remarcó: “Para la ANSES estos encuentros donde podemos escucharlas son muy importantes ya que nos permite mejorar y construir derechos y políticas públicas. Sabemos que nos falta un montón. Nosotros no decimos que ya hicimos todo, decimos que apenas estamos empezando a ver los frutos de haber cambiado un gobierno, para el que los jubilados estaban olvidados, y hoy debemos transitar un camino para que tengan una respuesta y lo que se merecen de parte del Estado nacional».

Durante la jornada, se realizó la entrega de 8 jubilaciones por el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado. Luego de ello, la quilmeña Bonavota, de 61 años y quien fue acompañada por diversos integrantes de su familia, sostuvo: “Tuve unos hermosos siete hijos, siempre fui ama de casa, dedicada a cuidar mi hogar con amor. A través de mi hija menor, me enteré del reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, por lo que al cumplir 60 años realice el trámite y en menos de un mes ya se me informaba que el acceso a la jubilación se me había concedido. Estoy muy agradecida con el Estado por este reconocimiento, mi labor como la de muchas mamás, es tan importante como todas y que hoy se nos reconozca de esta manera es un orgullo”.

Cabe destacar que ya son más de 140 mil las madres que iniciaron este trámite, el cual es una medida que visibiliza y repara una desigualdad histórica y estructural, reconociendo y valorando el tiempo que las mujeres destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos.

Para conocer más información sobre este derecho, las interesadas pueden ingresar en: https://www.anses.gob.ar/reconocimiento-de-aportes-por-tareas-de-cuidado