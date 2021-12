Se paraliza la ciudad: Varios comercios no abrirán mañana por ir a ver a Quilmes

Como en el 78 cuando se coronó campeón en Rosario o en 2003 cuando ascendió a Primera tras varios años en la B, la ciudad de Quilmes se encuentra conmocionada ante una nueva final en la que el Cervecero buscará regresar a la máxima categoría del fútbol argentino, lugar que, por historia e hinchada, le pertenece.

Es tal el furor y la expectativa por el encuentro del martes ante Barracas, que varios comercios ya informaron a sus clientes que ese día no abrirán sus puertas. «Martes por la tarde cerrado. Juega Quilmes. No joda, es en serio» reza uno de los carteles pegados en una carnicería cuyo dueño estará presente en Avellaneda. «Martes 21 feriado nacional, juega Quilmes» indicaron en tanto desde un kiosco. Otros comercios que se adhirieron al cierre fueron peluquerías caninas, despensas y pizzerías, entre otras.













El sábado y en apenas cuatro horas, los socios de Quilmes agotaron las 16.000 entradas que se pusieron a la venta. Desde la dirigencia del decano del fútbol argentino solicitaron más localidades por temor a un desborde, pedido que aún no obtuvo respuesta de parte de la AFA.

Hinchas indicaron que se acercarán hasta el estadio de Racing Club por más que no cuenten con los tickets para ingresar. «Vamos a entrar como sea, no nos perdemos el partido por nada» relataron a InfoQuilmes. A pesar de que momentáneamente no hay más entradas, los fanáticos no pierden las esperanzas y desde el domingo se encuentran haciendo guardia permanente en las boleterías del estadio.

Barracas Central vs Quilmes

Hora de inicio: 20:10 del martes 21/12

: TyC Sports Formaciones Barracas Central: Maximiliano Gagliardo; Jonathan Rivero, Bruno Cabrera, Fernando González, Gonzalo Paz; Dylan Glaby, Daniel Martínez, Iván Tapia, Juan Manuel Vázquez; Lucas Colitto y Mauro Albertengo. DT: Rodolfo de Paoli. Quilmes: Rodrigo Saracho; Rafael Barrios, Pier Barrios, Agustín García Basso, Agustín Bindella; Julián Bonetto, Adrián Calello, Brandon Obregón o Facundo Silva, Camilo Machado; Facundo Pons y Mariano Pavone. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Darío Herrera

