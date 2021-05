Sorpresa por uno de los 1000 quilmeños beneficiados con el PROCREAR

El Gobierno oficializó el listado de los miles de argentinos que fueron beneficiados con créditos hipotecarios a tasa 0 para construcciones y refacciones de hogares. En la ciudad de Quilmes fueron aproximadamente 1.000, entre ellos llamó la atención la presencia del expresidente Amado Boudou. Desde el entorno del político negaron el hecho e indicaron que alguien lo anotó con malicia, y realizaron una denuncia penal para encontrar al autor que falseó su identidad.

Según la página oficial del ANSES, el Plan Procrear es un Fondo Fiduciario Público que «busca que las familias argentinas tengan la felicidad y la tranquilidad de acceder a su casa propia a través de un crédito hipotecario accesible mediante un sistema transparente, en el que los recursos estén puestos en llevar soluciones a quienes quieran obtener su primera casa«.

La sorpresa de las últimas horas fue al descubrir quién figura en la lista de los beneficiados por el programa. Se trata del exvicepresidente Amado Boudou, quien pese a no reunir los requisitos, estuvo en la lista como beneficiario con un crédito hipotecario a tasa cero y está alcanzado con un beneficio para hacer una vivienda de hasta 60 metros cuadrados en la localidad de Quilmes.

Así, el ex funcionario condenado por corrupción y con detención domiciliaria, fue adjudicado en el sorteo de la línea de Créditos Casa Propia para la refacción y construcción de 87.000 viviendas, que anunció este martes en un acto en Quilmes, el presidente Alberto Fernández.

En el número 30 del listado que publicó el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat aparece un nombre que llama la atención: Amado Boudou , y según consta en el listado oficial, con su nombre y número de CUIT aparece como adjudicatario de un préstamo hipotecario. Desde su entorno negaron que sea cierto y aclararon que alguien lo habría anotado con malicia.

Según las informaciones oficiales, los ganadores del sorteo, podrán pedir hasta 4 millones de pesos a tasa cero, que podrán devolver hasta en 30 años y que se actualiza con la fórmula Hog.ar, es decir, una tasa fija con capital ajustable en relación a la evolución de los salarios que se da por el Coeficiente de Variación Salarial publicado por el Indec.

Versión oficial

Desde la secretaría de comunicación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Argentina, informaron al sitio La Nación que la petición no fue realizada por el ex vicepresidente. «Es trucho, alguien lo anotó pero no fue el, fue una camita». Y agregaron: «En el caso que sea real, cuando tenga que demostrar ingresos no se los van a dar».

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi, desmiente categóricamente que el ex Vicepresidente Amado Boudou se encuentre como adjudicatario de la nueva línea Créditos Casa Propia, y realizará la denuncia penal correspondiente para determinar quién es el responsable de la falsedad del trámite.

“A raíz de la noticia publicada por el diario La Nación, pudimos constatar que una persona se ha presentado e inscripto falsamente bajo el nombre y DNI del ex Vicepresidente y, gracias al trabajo de Seguridad Informática, ya hemos obtenido el IP desde donde se realizó este trámite, y se ha constatado la falsedad de dicha inscripción”, explicó Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial y autoridad de aplicación del programa.

Es importante aclarar que tanto los procesos de inscripción como la instancia de sorteo no significan que la persona que resulte ganadora sea automáticamente adjudicataria del crédito, sino que tiene derecho a comenzar una serie de trámites en los que deberá apersonarse con la documentación respaldatoria, tal como recibos de sueldo, escritura del terreno y planos de la vivienda a construir, entre otros. Asimismo, y a fin de garantizar la transparencia, cada sorteo es supervisado y certificado por escribano publico.

Por último, el funcionario nacional determinó: “Hemos instruido al Banco Hipotecario en su carácter de Fiduciario para que presente la denuncia penal correspondiente en el día de mañana, y poder así determinar quién perpetró esta maniobra burda y esta operación que no sólo lastima el sentido común, sino que tiene como objeto deslegitimar un programa absolutamente transparente de acceso al crédito y a la vivienda que ha generado desde su lanzamiento más de 250 mil soluciones habitacionales y que, con un esfuerzo enorme del Estado, se ha relanzado por decisión del Presidente Alberto Fernández».

