Star+ la plataforma que vino a destronar a Netflix

A fines del mes pasado llegó a Argentina la plataforma de streaming Star+, es una

plataforma de la empresa Disney Company. Si bien Disney es conocida por todos

como la empresa que se dirige a los niños, esta vez decidió orientarse al público

adulto.

Es cierto que en este 2021 hay una competencia feroz entre todas las plataformas

de streaming, ya que todas ofrecen entretenimiento ilimitado, producciones propias

y series destacadas, por ejemplo, en Argentina la plataforma con más suscriptores

es Netflix, ya que cuenta con más de 5 millones de personas que diariamente la

eligen. Analizando todo esta situación y para poder competir con todo lo que el

mercado del streaming ofrece esta vez Disney Company, eligió brindarles a los más

grandes algo que las demás no hacen, la transmisión de todo tipo de deportes, así

es, si decidís contratar Star+ vas a poder ver toda la programación en vivo o en

diferido del canal de deportes ESPN.

Abajo te dejamos un panorama de toda la programación que dispondrá y de los

precios.

Series más populares

Para los fanáticos de las series largas y buenas, Star+ tendrá disponible series

como Greys Anatomy, 24, Modern Family, Lost, How I Met your Mother, The X

Files y Prison Break; Homeland, y series únicas como Black Narcissus, Big

Sky, Love, Y: The Last Man, A Teacher, Rebel, Helstrom, Victor, Dollface, y Hip

Hop Uncovered, entre otros.

Series animadas

Estarán las 31 temporadas completas de “Los Simpson”, la comedia animada más

famosa desde hace más de 30 años la cual se subirán las siguientes temporadas

que se estrenen de la serie sin atraso. Los Simpson no será la única serie animada,

también estará en el catálogo “Family Guy” y “Futurama”.

Producciones propias

Star + no se quedará atrás con las producciones creadas por ellos, de hecho

estrenará un drama que es bastante nombrado y esperado, la serie “Pam y Tommy”,

Esta serie se engloba en el marco de lo dramático que cuenta la tormentosa

relación de Pamela Anderson y Mötley Crüe el famosos rockstar , y narra todo el

escándalo que generó en sus vidas la difusión de su vídeo sexual. Los reconocidos

actores Sebastian Stan y Lily James interpretan a los personajes principales.

ESPN

Estará toda la programación del famoso canal de deportes, incluyendo todos los

torneos de la Champions League, Europa League, La Liga de España, La Premier

League, Ligue 1 de Francia, Seria A de Italia, se podrán ver los torneos de tenis tan

famosos como el Grand Slam, ATP y WTA. Para los simpatizantes del básquet

podrán ver toda la transmisión de la NBA. ESPN no deja de lado ningún deporte así

que, estarán las programaciones de las ligas de NFL, PGA Tour y los Masters de

Golf

Forma de pago – Dispones de tres formas de pago:

Mensual: $880 finales

Anual: $8.800 finales

Combo con Disney Plus: $995 finales

Se podrá transmitir hasta en 4 dispositivos a la vez y funciona igual que todas, a

través de cualquier dispositivo móvil, como un celular, tablet o tv smart, debés

ingresar tu usuario y contraseña, conectarte a internet y listo, ¡a disfrutar! de toda la

programación.