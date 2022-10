Taekwondista quilmeño busca sponsors para viajar al mundial de Finlandia

Daniel Escobar es campeón de Taekwondo que anteriormente regresó de Bulgaria con cuatro medallas para la selección Argentina de Taekwondo, luego de haber participado del Open European Cup. Ahora busca continuar sumando logros y representar al país en el mundial de Finlandia 2023, por lo que necesita la ayuda de spónsors.

El joven deportista se encuentra en la búsqueda de sponsors para poder solventar los gastos del selectivo mundial de Finlandia que se disputará en el 2023. «Tu emprendimiento, negocio o empresa me puede ayudar a cumplir mi sueño de representar al país en una de las competencias más importantes de mi carrera», señaló en su instagram @dani__escobar8.

Tiempo atrás, el quilmeño obtuvo la medalla dorada en «Formas» con la Selección Argentina, medalla de plata en «Lucha Individual hasta 56 kg» y dos de Bronce en «Formas II Dan» Individual y «Luchas» con la Selección Argentina, en la competición que tuvo lugar en Sofía, Bulgaria.

«Estoy muy agradecido por esta gran oportunidad. Compartiendo junto a un equipo único que estuvo desde el día uno peleando por lograr esto, que se esforzó y dio todo para cumplir el sueño que teníamos», comentó Daniel en sus redes sociales.

Y destacó a sus representantes. «Quería agradecer a todo el cuerpo técnico por confiar en mi y elegirme para representar a la Argentina junto a excelentes personas. También agradecer a mi familia que estuvo acompañándome desde el día uno, que se banco horas de entrenamientos, viajes y me ayudo a cumplir mi objetivo. A mi entrenador @martin.gadeagmg por guiarme y acompañarme en cada paso, a todos mis compañeros que pusieron el cuerpo y me bancaron a la distancia, a los alumnos y padres de toda la Sede Quilmes GMG que me estuvieron alentando y mándame las mejores energías».

«Gracias infinitas a todos los que pusieron su granito de arena y me ayudaron a cumplir otro de mis sueños, estos logros también son de todos ustedes que me ayudan a crecer día tras día», había concluido el deportista en ese momento.

