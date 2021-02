Tecno: WhatsApp eliminará millones de cuentas. ¿Cuáles son los motivos?

La aplicación de mensajería confirmó que eliminará una larga lista de usuarios que usan versiones no oficiales. La advertencia fue publicada por WhatsApp en su sitio web oficial y perjudica a quienes hayan descargado aplicaciones no autorizadas como WhatsApp Plus y GB WhatsApp.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, señalan en el sitio de la app. “Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, reza el comunicado.

Para cambiar a la versión oficial de WhatsApp, se debe guardar una copia de seguridad del historial de chats antes de transferir la cuenta a la versión oficial. El nombre de la aplicación no autorizada determina si es necesario transferir el historial de chats. Se ubica el nombre de la aplicación en Más opciones > Ajustes > Ayuda > Info. de la aplicación.

¿Cómo eliminar cuenta de WhatsApp de forma definitiva?

Ingresa a la aplicación WhatsApp.

Presiona el botón de Menú en la parte superior.

Ingresa a ‘Ajustes’.

Una vez allí, se te abrirá otro menú con los detalles de tu perfil. Presiona allí la opción de ‘Cuenta.

En la parte inferior te saldrá la opción de ‘Eliminar cuenta’