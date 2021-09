Tensión en la Comisaría Primera de Quilmes tras una detención en la Ribera

En horas de la tarde de este viernes la Policía detuvo a un joven motociclista que intentó evadir un control en La Ribera. Tras el arresto se generaron violentos disturbios que terminaron con varios aprehendidos y una protesta frente a la Comisaría Primera de Quilmes centro.

Según informaron voceros de la Policía Bonaerense, los efectivos habían montado un operativo de seguridad en la zona balnearia del distrito. En estas circunstancias un motociclista (23) evadió el reten desoyendo la voz de alto, por lo que se generó una intensa persecución, teniendo en cuenta que se desconocía si se trataba de un delincuente en fuga.

El jóven fue finalmente reducido cuando ingresó en una vivienda de la calle 24 y Solís. Siguiendo esta versión, una turba de alrededor de 30 vecinos del barrio habrían intentado defenderlo agrediendo a las fuerzas de seguridad e impidiendo la llegada de refuerzos. «Hubo piedrazos, daños a los móviles y tres aprehensiones por atentado y resistencia a la autoridad», detallaron las fuentes oficiales.

Paralelamente, los lugareños denunciaron que los efectivos dispararon «indiscriminadamente» con postas de goma contra la gente y que hubo algunas personas heridas. También señalaron que se llevaron aprehendido a un menor de 14 años «que estaba jugando a la pelota», aunque en las actas se lo señala como uno de los que arrojaba piedras.

En diálogo con InfoQuilmes, la tía del motociclista detenido (quién resulta ser también policía) reconoció que su sobrino escapó de un control y explicó que su actitud se debió a que «no quería que le saquen la moto porque ya tuvo que pagar dos multas, pero él venía de trabajar». Asimismo, aseguró que cuando intentó intervenir fue agredida por los oficiales: «Me pegaron un puñetazo en la cara y otro en la cabeza», relató.

También indicó graves irregularidades posteriores: «Cuando fui a denunciar las agresiones a la Comisaría de la Mujer no me quisieron tomar la denuncia. Me dijeron que vaya a la Comisaría Primera. Yo no quiero entrar ahí porque tengo miedo de lo que me pueda pasar», afirmó aún conmocionada.

Hacia la noche de este viernes, la situación continuaba tensa, debido a que una manifestación vecinal se desplazó hacia la Seccional Quilmes Primera, en Alem y Sarmiento, para exigir respuestas al accionar policial y pedir por la liberación de los detenidos. En un momento dado entraron en malón en un intento por tomar la Dependencia, pero esto fue rápidamente sofocado. Allí los uniformados reconocieron a un hombre como uno de los que les había arrojado piedras más temprano, por lo que también lo arrestaron.