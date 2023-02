Tiene ceguera corneal y debe juntar 25.000 U$D para una prótesis

Débora Yanina Benjamín es una solanense instructora de Fitness y zumba que desde años junta dinero ya que necesita realizarse un costoso tratamiento médico para recuperar la vista. La prótesis recomendada por los médicos se fabrica en EE.UU, y necesita la ayuda de todos para poder pagarla, junto con la operación. «Ayudame a ver, tengo una niña de dos años que no conozco y dos adolescentes que hace cuatro años no veo», lamentó.

La solanense es una conocida instructora de Solano, y realizó un importante pedido para todos los vecinos. Hace cuatro años sufrió una Queratitis por Acanthamoeba, la cual le provocó una insuficiencia limbal y se le quemaron las cédulas madres de sus ojos. Fue diagnosticada con una ceguera corneal, y sus médicos le recomendaron una Queratoprótesis de Bóston, la cual se fabrica en Estados Unidos.

«Necesito comprar la prótesis, la córnea y necesito pagar la operación, la cual me sale muchísimo dinero, y hoy necesito que me ayuden a obtenerla», contó Débora, y agregó: «he golpeado todas las puertas, Desarrollo Social, Ministerio de Salud, prepagas, Obras Sociales, ANMAT, etc».

Lo más dramático de su relato, es cuando menciona a sus hijos, los cuales no puede ver por su ceguera. «tengo una niña de dos años que no conozco y dos adolescentes que hace cuatro años no veo», lamentó Débora y agregó «Necesito que me sigan ayudando ya que aún no llegué a recaudar el dinero para mi operación y la compra de la prótesis, así que en lo que me puedan ayudar se los agradezco», señaló a InfoQuilmes

CÓMO AYUDARLA

Cualquier donación monetaria ayudará a que Débora junte el dinero que permitirá realizarle la operación.

Débora Vanina Benjamín

ALIAS: LZW727

CBU: 0070180430004011119839

CELULAR: 1131839783

Periodista – Te invito a seguirme en mis redes

Comparte esta noticia: