Trabajadores no esenciales no podrán viajar en transporte público

El Gobierno decidió suspender las tarjetas SUBE de los no esenciales y pasajeros que no cuenten con la documentación para circular en el AMBA. La suspensión será temporal, por siete días y no afectará el saldo de la tarjeta.

A través de la resolución 197/2020 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte de la Nación decidió suspender las tarjetas SUBE de trabajadores no esenciales y de pasajeros no cuenten con documentación para circular. La medida rige para pasajeros que, sin estar autorizados, hayan realizado viajes interjurisdiccionales durante «al menos dos días consecutivos».

Según el texto oficial, se aplicará “para todas las tarjetas SUBE, nominalizadas o no, que registren usos en el transporte público automotor de pasajeros interjurisdiccional” en los casos que la misma “no esté asociada a un certificado de Circulación o documentación que acredite que se encuentra exceptuado para circular” y que haya sido utilizada para realizar viajes en trenes, colectivos o subtes “durante al menos dos días consecutivos”.

La suspensión de la tarjeta SUBE será temporal, durante siete días corridos, “a contar a partir de la fecha de su último uso”.

En tanto, su bloqueo “no producirá ningún efecto respecto del saldo de carga que posea dicha tarjeta, el cual podrá ser utilizado normalmente por el usuario al final el plazo de suspensión; no producirá la pérdida de ningún beneficio asociado a dicha tarjeta e inhabilitará su uso en cualquier dispositivo de uso y carga SUBE».

Transcurridos los siete días, la reactivación de la tarjeta “será efectuada de manera automática, al usarse en la red de colectivos que integran el AMBA”.

De acuerdo al último informe de la cartera que conduce Mario Meoni, el lunes fue el día récord en circulación de pasajeros en el transporte público en el AMBA desde el inicio de la cuarentena. Según precisaron, 1.225.617 personas se movilizaron en trenes, subtes y colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano.