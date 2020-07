Tras el rechazo a un paciente aclaran que la orientación sexual no es impedimento para donación de sangre o plasma

La cartera sanitaria bonaerense explicó que en la entrevista predonación solo se consulta sobre situaciones de potenciales riesgos, ante la polémica generada por el rechazo de un donante homosexual por parte de una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio de Salud bonaerense aseguró este lunes que la identidad de género u orientación sexual no es un impedimento para la donación de sangre o plasma, según precisa la normativa vigente, para aclarar la confusión generada días atrás. Se consulta sobre potenciales riesgos para cuidar al donante y al receptor, detalló un comunicado de la cartera sanitaria que conduce Daniel Gollan.

La aclaración del gobierno surge a raíz del rechazo de un donante homosexual por parte de una clínica privada, cuyos responsables argumentaron ampararse en las indicaciones de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular (AAHITC).

El Presidente de la Comunidad Homosexual Argentina ( CHA), César Cigliutti, explicó al medio SOY: “Recibimos el testimonio de Nicolás, un joven de 23 años de la Ciudad de Buenos Aires, que fue a donar para su padre que estaba por someterse a una cirugía en una clínica muy importante, que me atrevería a decir que es de vanguardia, y donde yo también me atiendo, y no lo dejaron donar ‘por ser homosexual».

En tanto, el Instituto Provincial de Hemoterapia informó que «se rechaza cualquier discriminación o exclusión por razones de orientación sexual e identidad de género autopercibida que pueda ocurrir en el proceso de donación de sangre».

Por su parte, la directora provincial de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, Nora Etchenique, explicó que esas restricciones caducaron en 2002 y que hubo modificaciones legales en 2013 que ampliaron las posibilidades de donación.

«Los y las profesionales de la salud del sistema sanitario bonaerense se rigen por las normativas mencionadas (la Ley 11.725/95, el Decreto Reglamentario 37167/97, Normas Técnicas y Administrativas Resolución 0000754/02 H19 1C y su actualización por Resolución 04053/13 H.20.2 inc C.) que en ninguno de sus aspectos refieren riesgos vinculados a la orientación sexual o identidad de género de las personas», explicó.

Desde el Sistema Provincial de Hemoterapia se trabaja para promover un acto voluntario, comprometido y responsable de donar sangre, consciente de la necesidad que implica este recurso en el tratamiento de personas que atraviesan alguna enfermedad.

DENUNCIAS

Por último, se informó que ante cualquier situación de discriminación en el sistema de Salud público y privado de la Provincia de Buenos Aires, las personas deben comunicarse a las líneas telefónicas del Instituto de Hemoterapia (0800-666-2258) o del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (11 6492 1079 ó 11 6185 3968).