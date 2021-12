Vecinos reclaman que usan el humedal de Bernal como «patio trasero» de un Centro Comercial en barrio privado

A través de una asamblea vecinal que defiende el ecosistema, habitantes de la ribera de Bernal denunciaron en redes sociales que varios camiones que se encuentran trabajando en la obra del nuevo centro comercial «Nuevo Quilmes Plaza» (ubicado en el barrio privado Nuevo Quilmes) están rellenando un humedal.

«Esta zona es un reservorio natural de aguas y biodiversidad» enfatizaron los vecinos que viven en la costa y a raíz de éstas modificaciones sus viviendas comenzaron a inundarse: «Antes no ocurría porque el agua entraba por los canales naturales y se depositaba en la zonas más bajas. Ahora no sucede porque hay zonas que han sido tapadas, rellenadas con tierra y cascotes como los que están sacando de la obra mencionada. Lo que están realizando en el centro comercial Nuevo Quilmes perjudica a los arroyos y a la escorrentía de las aguas, a los vecinos y están destruyendo muchos árboles y nidos de distintos animales, como lagartos overos, comadrejas overas y varias especies de aves. El humedal no es el patio trasero de los negociados que realizan los emprendedores que se quedan con tierras y ambientes naturales que son de todxs lxs quilmeñxs.» relataron.

«Se destruyen reservorios naturales para luego pedir préstamos a organismos internacionales, generando deuda externa y realizando obras para que las personas no se inunden, con las empresas que generaron la destrucción del HUMEDAL. Atentan contra la salud de toda la población ya que los humedales sirven para fijar el dióxido de carbono, uno de los elementos que genera el calentamiento global, retención y reserva de agua dulce, entre tantas cosas. Por acción u omisión, la Municipalidad de Quilmes y los organismos de control provincial como el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) avalan y son cómplices responsables por este daño ambiental que se está produciendo. Durante la campaña política, nos ningunean en público, atribuyéndose los logros de la organización vecinal asamblearia y nos tratan de violentxs. Se comprometieron a un diálogo que nunca existió. Informamos a la Señora Intendenta Mayra Mendoza que la medida cautelar sobre el proyecto inmobiliario Nueva Costa del Plata de Techint no se levantó. A la flamante concejala Cecilia Soler, que estas obras no justifican la destrucción del Humedal y el Bosque Nativo Ribereño. Ahora es la empresa que hace el centro comercial la que esta rellenando en este lugar, pero esta denuncia ya la hemos realizado en varias oportunidades desde hace años y está señalizada como punto 5 en el mapa de la destrucción del humedal y tala de bosque nativo.» concluyeron