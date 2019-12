21 años del Mate de Cristal

Comparte esta noticia:

Con motivo de celebrarse el 21º aniversario del programa radial «El Mate de Cristal» se entregaron los reconocimientos que otorga el mencionado envío. El cual se ha realizado en el Museo Histórico Fotográfico de Quilmes y estuvieron presentes diferentes personalidades vinculadas al mundo albiceleste, deportistas, allegados, periodistas, instituciones, socios hinchas.

A la hora de la entrega el conductor del programa Juan Manuel Sánchez Montagna, recordó los inicios de la entidad y con ello a quienes la componen, haciendo entrega del primer mate a Andrea Coccimano, secretaria histórica de la institución con más de treinta años en el sector, el Circulo de Socios Vitalicios y Adherentes, los Campeones de la temporada 89, Omar Crocitta, Cesar Lahorca, Marcelo Gabriel y Néstor Bernárdez a treinta años del ascenso, Alejandro Pascual y Emilio Restucci representando al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Quilmes, integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Quilmes, con su presidente Pepe Valdez, Ignacio Berrino Director del Museo Fotográfico, menciones especiales a Nenia López recibiendo la distinción sus hijos Norberto y Claudia López, el recuerdo al flaco Alcides, en la figura de su sobrino Luis Magariños, representando al sitio Info Quilmes, su director Mariano Draghi, el fútbol femenino con Hernán Rolandi, básquet femenino con la entrenadora Gisela Figueroa y futbol infantil con Oliverio Cabano e integrantes de matecitos tuvieron su mate; al igual que los Campeones que lograron el pasaporte a Primera División B, representados por Matías Correa, del presente año, Pedro Damián Monzón entrenador Campeón 2019 y la comisión directiva junto a su Presidente César Sosa.

Al culminar la entrega de los reconocimientos el conductor presentó a los integrantes de la Asociación Civil El Mate de Cristal, Susana Rasmussen, Guido Rondinoni, Hugo Sánchez, Isabel Montagna, Gustavo Pucheta que fue creada con el fin de realizar actividades benéficas.

En su alocución el creador del envío radial Juan Manuel Sánchez Montagna manifestó “En este día tan especial se cruzan muchas sensaciones de todos los momentos vividos desde el 23 de agosto de 1998 fecha en que comenzamos con el programa y sinceramente sin duda al ver los ojos de todos los presentes veo reflejada una imagen de ilusión y de optimismo por todo lo que está por venir en este Argentino de Quilmes, en una año maravilloso que estamos transitando un momento histórico, de mucha luz para la institución. Agradecer a mi familia por el acompañamiento permanente de siempre. También por el esfuerzo de los jugadores, del cuerpo técnico, y de quienes integran el resto de las actividades que se desarrollan, porque somos de sangre celeste y blanca, sin dudas, y es una pasión muy grande la que sentimos por nuestra institución, ver todas las generaciones desde los que forjaron las bases con los vitalicios, las nuevas generaciones los grandes deportistas que pasaron por el club. En algún momento mencionamos que somos más que un programa de radio, y eso lo logramos plasmar con el nacimiento de nuestra Asociación Civil que comenzó a cumplir un rol preponderante en cuanto a lo social , por eso oyentes, socios, hinchas , todos somos parte de ésta historia “ dijo con entusiasmo.

Durante el cálido acto de entrega el presidente de la sub comisión de fútbol, Cesar Sosa dijo “Estamos festejando un año mas con Juan Manuel y su programa El Mate de Cristal, que tanto apoyo nos da , hoy con la entrega de los Mates, que es un incentivo para nuestros deportistas que puedan tener un reconocimiento de gente especializada, por eso nos pone contento de ver que este tipo de actos son buenos para juntarnos y para poder seguir compartiendo con los socios , los hinchas y todos nuestros deportistas y los grandes que pasaron por nuestro club en diferentes funciones y en este año tan especial de los 120 de nuestro club, con el ascenso que tuvimos y regresamos al profesionalismo de la B, y más cuando vemos instituciones como los bomberos y los veteranos de Malvinas, más emotivo es este encuentro y nos pone felices de poder compartirlo juntos con los vitalicios, los chicos de infantiles y todas las generaciones que forman nuestra familia mate”.

Un histórico Omar Crocitta expresó, “Estoy orgulloso de poder compartir con todos ustedes este precioso momento, me dio mucha alegría estar con los muchachos compañeros del 89 y con los campeones de este año y toda esta gente maravillosa que tiene Argentino de Quilmes y que solo Juan Manuel mediante su programa la puede reunir, también lo felicito presidente por todo lo que hace por el club y por la fiesta aniversario y que nos hayan tenido en cuenta con otras figuras que pasamos para un momento tan especial, porque acá tengo los mejores recuerdos, por que me dio la posibilidad de dar mis primeros pasos y eso no lo voy a olvidar” enfatizó el ex delantero.

También el director técnico Pedro Damián Monzón dijo “este reconocimiento es una muestra de afecto, por todo lo que hace Juan Manuel con el programa y el apoyo que nos da, siempre en todo momento, y en las difíciles mas y me pone contento recibir el Mate de Cristal y acá junto con todas estas generaciones y los veteranos de Malvinas y cuanta emoción sentimos de compartir momentos así, soy un agradecido y siempre buscaremos llevar al club siempre un paso más adelante”

El mate símbolo de unión, encuentro y amistad y estos Mate de Cristal lo demuestra en cada entrega reuniendo a todo el mundo mate en un encuentro que año tras año se va tornando sin precedentes, en una tarde para el recuerdo e histórica por las presencias que se registraron, culminando la misma con el clásico mate cocido y bizcochitos.