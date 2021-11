4Beatle Band se presenta en The Cavern Buenos Aires

La reconocida banda tributo a los “fab four”, 4Beatle Band, se presentará este sábado 20 de noviembre a las 19hs en The Cavern Buenos Aires (Av. Corrientes 1660, CABA) con un espectáculo que promete un viaje en el tiempo y espacio hasta la década de los ‘60s.

“Para nosotros los Beatles son una fuente de inspiración, creemos que son la banda que revolucionó la música al punto de que mucho de lo que escuchamos hoy en día partió de ahí”, aseguran Hernán Migliano y Julián Bregliano, integrantes del grupo que caracterizan a Paul McCartney a John Lennon respectivamente.

“Si bien cada uno tiene su historia particular, todos empezamos a escuchar a los ‘fab four’ porque era lo que se escuchaba en casa y nos rompió la cabeza. Aprendimos muchísimo de John, Paul, George (Harrison) y Ringo (Starr), nos formamos como músicos sacando sus temas”, revelaron en diálogo con InfoQuilmes.

4Beatle Band es considerada como “la banda beatle más premiada de latinoamérica”, por los diferentes galardones otorgados a cada uno de los integrantes por The Cavern, el mítico bar de Liverpool al que incluso tuvieron la oportunidad de viajar para representar a la Argentina en la International Beatle Week. Lo que más sorprende de ellos el la versatilidad del repertorio que presentan, el cual dividen en distintos espectáculos focalizados en cada una de las “épocas” de la histórica banda inglesa.

“En particular, en el show de este sábado haremos un repaso por lo que fue el famoso show del Shea Stadium, el primero que se realizó en un estadio abierto que en ese caso era de béisbol, y en los discos Please Please me, With The Beatles, A Hard Day’s Night e incluso llegaremos hasta Help!”, reveló el bajista del grupo. Y consideró que “nuestros espectáculos gustan mucho sobre todo porque mantenemos tanto la calidad musical como la estética con vestuario e instrumentos que usaban los Beatles”.

Las entradas para este sábado se consiguen en la boletería del Teatro The Cavern, ubicado en el interior del complejo Paseo La Plaza de Capital Federal. Asimismo, invitan a seguir al grupo en redes sociales, donde se los puede encontrar como @be4tleband en Instagram y como 4BeatleBand en Facebook.