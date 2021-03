8M: Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero y No Binaries

Desde la Asamblea de Mujeres y disidencias de Avellaneda, Berazategui, Quilmes y Varela, decidieron sumarse este 8 de marzo al «Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero y No Binaries», por lo que movilizarán a las 17 horas al Congreso de la Nación

COMUNICADO DE PRENSA

«NI UNA MENOS: El 2021 nos encuentra con más de 50 travesticidios, transfemicidios y femicidios llevamos contados en poco más de dos meses. Casos como el de Úrsula, en Rojas, o el de Guadalupe, en Villa La Angostura, nos movilizaron ante una realidad evidente para quienes sufrimos la violencia patriarcal de forma sistemática. Nos encontramos con un Estado que no instrumenta de modo eficaz las normativas y herramientas vigentes y no asigna presupuesto acorde. Sobran ejemplos como, el programa Acompañar impulsado por el Ministerio de Mujeres y Diversidades y la línea 144 que no cubre nuestras demandas

Reconocemos el avance que representan las capacitaciones a agentes estatales bajo la Ley Micaela que se están llevando adelante en nuestro distrito, pero no son suficientes para terminar con este flagelo. Exigimos al gobierno municipal, provincial y nacional, el reconocimiento de la emergencia en violencia de género y la asignación y ejecución de un presupuesto acorde a ello.

¡EL ESTADO ES RESPONSABLE! ¡LEY DE EMERGENCIA YA!

La revictimización a la que estamos expuestas es conocida. En muchos casos la Policía se

niega a tomar nuestras denuncias, o son archivadas por el Poder Judicial que las desestima y las minimiza. Como si lo anterior fuera poco, nos persiguen judicialmente por el solo hecho de ser mujeres pobres como en el caso de María Ovando en Misiones. Sólo nosotras sabemos y palpamos la realidad: el patriarcado no terminó, como lamentablemente expresó el presidente. Es nuestra pandemia, y nos está matando.

La pandemia generada por el COVID aún no termina, y la crisis económica que empeoró con su paso se siente desde mucho antes. Nosotres no podemos ser quienes paguen las

consecuencias de ella, tampoco variable de ajuste para cumplir con el FMI.

En el ámbito laboral también padecemos violencias de las cuales son sindicatos, instituciones machistas y reproductoras de mecanismos patriarcales, son cómplices. Seguiremos luchando por nuestro reconocimiento en ellos y los lugares que nos corresponden para transformar esta realidad.

¡NI UN DESPIDO MÁS EN QUILMES!

Exigimos la reincorporación de lxs despedidxs de la EMBA y de otras áreas municipales.

Además, muchos de los salarios actuales en el Municipio son de miseria y los contratos en condiciones precarias, al igual que el empleo público en general. Salario básico igual a la canasta familiar. La misma crisis afecta nuestro derecho a la vivienda digna, exponiéndonos a otras situaciones de violencias.

NI UNA MÁS SIN TECHO

Exigimos al distrito que instrumente planes de vivienda priorizando a mujeres y disidencias en situaciones de vulnerabilidad. La seguridad sanitaria no está garantizada para les trabajadores de la Salud, que aún no fueron vacunadxs en su totalidad, siendo elles quienes más riesgo tienen en este contexto. Una vez más, se superponen situaciones de precarización. Nos solidarizamos con su reclamo salarial y ante los hechos de represión sufridos durante sus manifestaciones en distintos puntos del país.

Del mismo modo, nos solidarizamos, con lxs compañerxs docentes y auxiliares, profesiones mayormente feminizadas, quienes asisten en este momento a las escuelas sin los insumos de higiene necesarios para resguardar su salud y la de lxs estudiantes. Pedimos al Consejo Escolar urgente solución a esta demanda. Creemos en la importancia de la vuelta a la presencialidad, pero no en estas condiciones. Exigimos mayor celeridad en el proceso de vacunación en el distrito. Reiteramos, BASTA DE PRECARIZAR NUESTRAS VIDAS.

Gracias a la militancia, el cupo laboral travesti trans es un hecho en la legislación quilmeña: tanto las dependencias municipales como las provinciales y nacionales (hasta la UNQ) tienen la obligación de ocupar un porcentaje de su planta con compañeras travestis y trans ¡EXIGIMOS SU CUMPLIMIENTO YA! La Ley Integral trans y la reparación histórica para las mujeres trans mayores de 45 años, quienes han sido expulsadas sistemáticamente del circuito formal de trabajo, constituyen otra demanda urgente que reclamamos al Estado. La inclusión es con todxs.L a Salud es un derecho humano fundamental en todas las identidades. Reclamamos un acceso real a los Centros Integrales de Salud y el trato digno en la atención en todos los centros de salud.



¡Diana y Lohana, presentes!

El 2021 comenzó con un derecho más conquistado por el movimiento feminista: el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nuestra lucha sigue por su correcta implementación: la extensión del servicio a todos los centros de salud del distrito, junto con la capacitación de lxs trabajadorxs de la salud, la no dilación en el acceso a turnos y ecografías, la difusión desde el Estado Nacional en general y desde los Municipios en particular de información acerca de cómo acceder a este derecho. Seguimos alertas ante el abuso de la objeción de conciencia como forma de obstaculización para el acceso: decidir sobre nuestro cuerpo es nuestro derecho.

Porque sabemos que solo organizadas podemos enfrentar la violencia machista y conquistar nuestros derechos, este #8M nos encuentra en la calle y gritamos con fuerza que la resistencia y la memoria es feminista// que al silencio y al conformismo no volvemos nunca más.