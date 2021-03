Abrazo simbólico en el Chaparral: Reclaman mala organización de clases presenciales y virtuales

Padres y alumnos de la Escuela Técnica 2 (ex Chaparral) llevarán adelante este jueves a las 18 horas un abrazo en reclamo por la mala organización de clases. Piden que se realicen los talleres de forma presencial y que las clases virtuales sean de calidad.

Carlos Fernández, padre de un alumno de 4to año relató en diálogo con El Termómetro que «ya la situación comenzó mal desde el principio», cuando a mediados de enero les dijeron que comenzaba una obra y que por 180 días no habría presencialidad. Sin embargo, ante la movilización de los padres se supo que finalmente la obra no tenía esos plazos, sino unos mucho menores y que además, eso no afectaba el funcionamiento de las aulas.

“Los talleres están en condiciones de utilizarse a pleno, teniendo en cuanta las burbujas, etc. Pero no hay impedimento edilicio” contó Carlos, aunque hoy los alumnos tienen sólo una hora de taller cada tres semanas.

“Las clases arrancaron con un esquema de emergencia, se organizaron burbujas de 6 alumnos para ir una hora a los talleres cada tres semanas, esto no nos conformó seguimos reclamando que organicen otra modalidad y reclamamos por las clases virtuales, al haber docentes con dispensa pedíamos que den clases virtuales con presencialidad del docente a través de la cámara, no como ahora que es colgar un contenido para que los alumnos lo lean” afirmó y explicó que se organizó un esquema en el que los alumnos tienen una clase por meet o zoom cada tres horarios virtuales.

“Nosotros estamos reclamando que se organice de otra manera el colegio, no queremos que nadie se vea perjudicado pero queremos solucionar el problema, la Impa organizo sus talleres y sus clases de una manera mucho más organizada (…) Convocamos a este abrazo, porque queremos visibilizar que esta situación requiere que intervengan todas las autoridades que sean necesarias” sostuvo Carlos. Cabe mencionar que tanto el director como el inspector del establecimiento fueron desplazados y actualmente está a cargo el vice director.

“Hubo un desplazamiento del director y el inspector del área, asumió uno de los vice directores esperamos que resuelva, cuenta con todo nuestro apoyo pero hasta ahora lo que vemos son movimientos espasmódicos. Hace falta una organización más integral, queremos a poyar al colegio, no queremos remover o pedir la cabeza de nadie, pero queremos soluciones. Estamos dispuestos a reunirnos para aportar nuestra visión, entendemos que hubo reacciones pero pretendemos que tenga en un correlato”.

Finalmente Carlos afirmó que “la consigna es breve, talleres presenciales y clases virtuales de calidad” y aseguró que “en general los padres estamos de acuerdo en las consignas, porque estamos hablando de una escuela técnica y no se puede no practicar en los talleres, la mayoría apoya los reclamos porque no son descabellados”.

Fuente: ElTermometroWeb