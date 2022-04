Abuela de 90 años sufrió una entradera en Bernal: le revolvieron la casa durante tres horas

Una mujer mayor fue víctima de un robo cuando un grupo de delincuentes la sorprendió mientras dormía en su casa de Barrio Parque Bernal. Le taparon la boca para que no grite, le dieron vuelta la casa y se llevaron dinero.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo cuando ladrones forzaron la reja de una vivienda ubicada en la calle Chiclana entre Labardén e Independencia. La víctima contó que se despertó cuando escuchó ruidos dentro de su casa, por lo que comenzó a gritar, pero rápidamente se encontró con uno de los delincuentes que le tapó la boca y la llevó al pasillo.

«Les dije que me quería tomar una pastilla para la presión, me trajeron todos los remedios y uno me fue a buscar agua«, detalló Delia. «De entrada me pedían la plata pero yo no tengo y de entrada les dije que lo que tenía estaba en una cajita y eran 12 mil pesos. Yo la jubilación no la voy a cobrar al banco. Y desordenaron toda la casa en busca de la plata«, agregó la mujer.

Los malvivientes desordenaron toda la casa en busca de más dinero. «También querían desarmar la estufa, y los convencí de que no lo hagan, que ahí no había plata, y que cuesta mucho trabajo arreglarla después», comentó la víctima.



Finalmente, antes de retirarse con el dinero que encontraron, los malvivientes escondieron el teléfono de línea, y como la mujer no tiene celular, tuvo que salir al patio y gritar, para que vecinos la socorrieran. Al lugar llegaron móviles de la policía, y los efectivos se encuentran en la búsqueda de los delincuentes.

