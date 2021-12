Adiós a una leyenda: El Kun Agüero se retiró del fútbol

El futbolista quilmeño anunció su retiro de la vida profesional por razones de salud. “Primero está mi salud, me voy con la cabeza en alto”, dijo entre lágrimas.

Sergio Kun Agüero realizó una conferencia de prensa en Barcelona a dos meses de haber sufrido un problema cardíaco que lo obligó a quedar fuera de las canchas hasta ser estudiado en profundidad por los médicos. Fue así que confirmó que dejará de jugar al fútbol profesional para cuidar su salud.

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol, es un momento muy duro. Lo primero es mi salud y ya saben por qué he tomado esta decisión. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”, manifestó.

Y agregó: “Siempre soñé con jugar al fútbol. Mi sueño era jugar en Primera División, nunca pensé en llegar a Europa. Quiero agradecerle a todos. Independiente, que es donde me forme, el Atlético Madrid, que apostaron por mí con sólo 18 años. La gente del City, que saben lo que siento por el City. He dejado lo mejor ahí. Estoy muy agradecido, me trataron muy bien. A la gente del Barça, que se contactó conmigo y fueron increíbles. Sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo, pero las cosas pasan por algo. Me trataron muy bien, a la gente también. A la selección argentina también, que es lo que más amo. Gracias a todos por venir en este momento. A mi familia, que están todos. Gracias a mis compañeros que me ayudaron a crecer”.

Agüero inició su carrera jugando para Independiente de Avellaneda, y el 5 de julio de 2003 se convirtió en el jugador más joven en jugar en la Primera División de Argentina en el día de su debut con 15 años y 35 días, batiendo el récord que ostentaba Diego Maradona desde 1976. Tras una notable temporada 2005-06 fue transferido al Atlético de Madrid, donde se consolidó como uno de los jugadores de mayor proyección en Europa, ganando el Premio Don Balón, el Golden Boy —considerado como el Balón de Oro a los menores de 21 años—, y el Premio World Soccer al Mejor Jugador Joven del Mundo.

Agüero anotó 101 goles en 234 partidos con el Atlético, ganando la Liga Europa y la Supercopa de Europa antes de recalar en el que fue el club más trascendente de su carrera, el Manchester City Football Club inglés, y al que debe sus mayores éxitos y reconocimientos.