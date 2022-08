Adopciones Quilmes cierra sus puertas por deudas y hace un pedido desesperado

La ONG quilmeña que rescata animales hace más de 14 años emitió un comunicado para visibilizar la difícil situación por la que están atravesando. Según informaron, deben $400.000 de gastos veterinarios y $150.000 de alimentos. «No tenemos ayuda estatal, jamás la tuvimos», señalaron.

COMUNICADO DE ADOPCIONES QUILMES

Hoy 26 de Agosto de 2022, nos encontramos sin recursos económicos para poder seguir . No tenemos ayuda estatal, jamás la tuvimos. Si alguna vez lo hicieron alcanzo para 1 semana. 150 ANIMALES PROMEDIO, CON ENFERMEDADES TERMINALES, QUEBRADOS, CON CÁNCER….

Los organizadores no trabajamos ni vivimos del Refugio, tenemos nuestros trabajos, también tenemos animales en nuestras casas que bancamos nosotras, nuestras familias que nos bancan, esto es 24 hs Full, no vivimos del refugio, todo lo contrario, ponemos dinero diariamente ya que mantener 150 animales no es fácil.

NO TENEMOS MÁS DINERO. Solo tenemos deudas de gente que nos está bancando pero que también debe vivir de su trabajo. HOY TENEMOS 5 ANIMALES INTERNADOS, 4500 $ CADA UNO POR DIA.

400 000 $ deuda veterinaria, 150000 deuda alimento….

Nos dejan los animales tirados enfermos, que hacemos??????? los dejamos ahí ??? YA NO DAMOS MÁS.

HOY YA CERRAMOS NUESTRAS PUERTAS, NO HAY MÁS QUE HACER.

HICIMOS UN CENTRO DE RESCATE Y RECUPERACIÓN DE ANIMALES MALTRATADOS Y ABANDONADOS QUE YA NO PUEDE MÁS… YA NO NOS DA LA CABEZA NI LA CARA PARA SEGUIR PIDIENDO PRESTADO.

Hoy Adopciones Quilmes cierra sus puertas, a menos que llegue un milagro. Veremos en estos días como seguimos porque adentro hay 150 animales que atender, jamás los dejariamos sin atención ni lugar, pero no se puede hacer mas nada.

Ayudá mediante depósito o transferencia:

BANCO COMAFI

ADOPCIONES QUILMES

Cta. Cte. 0980-02678-2

CBU: 2990098709800267820004

MERCADO PAGO

CVU: 0000003100075381843300

ALIAS: Alfa.dog.cat.aq

Comisión Directiva

Banco Comafi

nro.de cuenta y CBU de AQ

Cta. Cte. 0980-02678-2

CBU

2990098709800267820004

ALIAS : REFUGIO.AMOR.VIDA

Mercado PagO

CVU: 0000003100075381843300

Alias: ALFA.DOG.CAT.AQ

