Advierten cruce de vías peligroso por barrera rota

Tanto peatones como automovilistas que transitan la zona, se comunicaron con la redacción de InfoQuilmes para advertir por la barrera del cruce de vías de Lamadrid / Las Heras, la cuál se encuentra rota y genera un gran peligro para quiénes lo atraviesan para ir desde el Este hacia el Oeste, o viceversa. Vale recordar que en el transcurso de la semana, ya se produjeron dos accidentes fatales en los que estuvieron involucrados trenes.

Cómo actuar ante una irregularidad

La Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) es el órgano de control de la Secretaría de Transporte que controla y fiscaliza el transporte terrestre de jurisdicción nacional. Según informaron, en primer lugar la denuncia debe realizarse ante la empresa prestataria del servicio, quiénes tendrán 30 días para brindar una respuesta a la problemática. Para realizar la denuncia ante la empresa, podés comunicarte telefónicamente a la línea gratuita de atención del SOFSE: 0800-222-Tren (8736) o vía web en https://reclamoscap.sofse.gob.ar/.

En caso de que no ocurra o la misma no sea satisfactoria, el asunto pasará a manos de la CNRT. Podés hacer tu reclamo si considerás que no se cumplen estos derechos:

• Información actualizada sobre horarios y estado de los servicios.

• Correcto desempeño del personal del operador.

• Respeto por los principios de uniformidad, igualdad y trato no discriminatorio.

• Atención apropiada dentro de las unidades, de acuerdo al servicio en cuestión.

• Seguridad y continuidad de los servicios prestados.

• Disponibilidad del Libro de quejas en caso de ser requerido.

• Respeto por los estándares mínimos de calidad.

• Tarifas razonables y justas en todos los servicios ofrecidos.

• Prestaciones brindadas en el marco de la libre competencia.

¿Qué necesito?

Una nota con la mayor cantidad de detalles acerca de la situación planteada y que contenga los siguientes datos:

• Número y constancia del reclamo brindados por la empresa

• Apellido y nombre

• DNI

• Domicilio

• País

• Correo electrónico

• Datos del servicio

¿Cómo hago?

Por Internet:

Ingresa para denunciar servicios de transporte ferroviario

Por teléfono:

Llamá al 0800-333-0300, de lunes a viernes de 8 a 20 hs

De manera presencial:

Entrá en Mi Argentina o creá tu cuenta, sacá turno y acercate con toda la documentación a la sede central, Maipú 88, CABA, de lunes a viernes de 9 a 15 hs. o a las delegaciones regionales que se encuentran en el interior del país.

¿Cuál es el costo del trámite?

Gratuito