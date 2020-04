Alberto Fernández hizo videollamada con comedor de Quilmes

View this post on Instagram

Alentar a quienes alimentan y contienen a familias que están pasando necesidades. A través de una videollamada, compartí una charla con María del Carmen y Alejandra, madre e hija y voluntarias del comedor “Esperanza Kilme”. En un momento de la comunicación, el Presidente de la Nación, Alberto Fernandez @alferdezok , se unió a la conversación. Resaltamos el trabajo de los comedores comunitarios, y nos comprometimos a visitarlos y darles un fuerte abrazo cuando pase la pandemia.