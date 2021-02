Alberto Fernández le pidió la renuncia al Ministro de Salud

Alberto Fernández pidió la renuncia del Ministro de Salud de Argentina, Gines Gonzalez García, tras el escándalo de las vacunas.

El periodista Horacio Verbitsky reconoció que fue inmunizado en el Ministerio de Salud y no en un hospital y sin siquiera tener que pedir turno, y que eso ocurrió luego de hablar con su «amigo de toda la vida», el actual ministro de Salud, Ginés González García, despertó la furia de la oposición y también de gran parte de la sociedad, que lo mostró en las redes sociales.

Desde críticas de legisladores hasta pedidos de renuncia de González García es lo que se pudo ver poco después de que Verbitsky admitiera en radio El Destape que había sido vacunado de manera irregular. «Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, alguien a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas», comenzó relatando Verbitsky

Luego, añadió: «Cuando estaba por ir, me llega un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio, y que fuera al Ministerio a darme la vacuna».Esto despertó la ira de los usuarios de las redes sociales, sobre todo de aquellos que tienen familiares dentro de los grupos de riesgo y que por la escasa cantidad de vacunas que llegaron al país, todavía no fueron inmunizados.