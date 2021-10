Alertan por la presencia de fuego entre los restos de la fábrica Boris

A cuatro días del terrible incendio que destruyó la fábrica de zapatos e indumentaria de trabajo “Boris Hermanos”, en el Parque Industrial Quilmes, aún hay presencia de pequeños focos con fuego. Desde Bomberos de Bernal llevaron tranquilidad a los vecinos indicando que “no hay peligro de reignición”.

El humo que aún se desprende de la zona afectada durante el día y el resplandor que puede verse durante la noche entre los escombros del galpón tenía en alerta a los vecinos del mencionado predio de Bernal Oeste. Voceros del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Bernal explicaron, en diálogo con InfoQuilmes, que se trata de una pequeña “olla” con restos de mercadería, que se formó bajo una pared desmoronada.

“Por más que tiramos agua no podemos extinguirlo hasta que no se remueva esa pared. En el transcurso del día coordinaremos con el dueño de la empresa para llevar una cuadrilla que quite los escombros para así poder apagar el fuego. Pero ya no hay peligro de reignición”, remarcaron.

Asimismo, detallaron que “esto suele suceder cuando hay incendios de gran envergadura, como en este caso por la mercadería y la dimensión de los galpones. Al caer paredes sobre la mercadería, ésta quedó incandescente y de día se ve un poco de humo y por la noche un resplandor”.

Cabe recordar que en la tarde del viernes se desató un feroz incendio que destruyó por completo la empresa Boris, emplazada en el Parque Industrial Quilmes. Numerosas dotaciones de bomberos combatieron las llamas hasta entrada la madrugada del sábado, cuando por fin lograron extinguirlas.

Las pérdidas fueron millonarias, dado que el fuego devoró máquinas nuevas y hasta un galpón que se había inaugurado recientemente. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas ni heridos de gravedad. En tanto, la Unidad de Pronta Atención sanitaria (UPA 17) que se encuentra en la zona fue evacuada por precaución, pero no fue afectada por el fuego.

Por su parte, la situación laboral de los cerca de 500 empleados que tenía Boris S.A. aún es incierta. La intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, se reunió el sábado con los ministros de Trabajo de Provincia y Nación, Mara Ruiz Malec y Claudio Moroni respectivamente, para “coordinar acciones conjuntas y llegar a una solución para los trabajadores y sus familias”. La mandataria local afirmó que “queremos garantizarles tranquilidad y ayudar en la reconstrucción de la empresa”, aunque no se brindaron detalles de las acciones concretas que llevarán adelante para lograrlo.