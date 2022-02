Apareció la adolescente de Solano que era intensamente buscada

Una adolescente de 14 años era buscada intensamente desde el miércoles a la mañana cuando salió de su casa en el barrio La Paz en San Francisco Solano para dirigirse a lo de un amigo. Según pudieron constatar a través del sistema SUBE, luego de retirarse del domicilio al que iba se tomó un colectivo de la línea 257 pero jamás regresó a su hogar. Finalmente fue encontrada anoche y ya se encuentra sana y salva con su familia.

La noticia de su aparición fue dada a conocer por su madre, quién en la red social Facebook expresó: «Lo que viví no se lo deseo a nadie… Una madre cuando no encuentras a su hijo ruega por no encontrarlo en un zanjón tirado. No hay que esperar 24 ni 48 horas, con solo dos horas de desaparecido podes hacer la denuncia. A veces la ignorancia de uno pone en peligro el bienestar de su propio hijo. Me saco el sombrero con la policía, fueron muy atentos y me hicieron recorrer cada lugar que se sospechaba que había estado mí hija. A los amigos, escuela de danzas, vecinos, compañeros de escuela también gracias…Fue una experiencia horrible, solo tengo palabras de agradecimiento a todo el mundo», concluyó.