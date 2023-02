Apareció la mujer venezolana que era intensamente buscada desde hace dos meses

María (55) había desaparecido el 25 de Noviembre en Quilmes, donde se la vio por última vez y nada se sabía de su paradero. En las últimas horas sus familiares confirmaron a InfoQuilmes que apareció con vida, pero con signos de desnutrición y algunos malestares. «Estuvo en Capital Federal, la golpearon y terminó en situación de calle por dos meses», señalaron.

La señora, de nacionalidad venezolana, el día de su desaparición mandó un mensaje de WhatsApp a su amiga y luego se desconectó. «Unos días después la llamé y ella contestó susurrando, me pareció raro pero podía haber sido cualquier cosa. Luego unos familiares de ella de Venezuela me dijeron si yo tenía alguna información porque hace mucho no sabían nada de ella», comentó una allegada en ese entonces.



Sus familiares radicaron la denuncia el 5 de Diciembre pero hasta hace pocos días no hubo ninguna novedad o avance en el caso. Sin embargo, hace pocas horas sus allegados confirmaron a este medio que apareció con vida. «Ella está bien pero con desnutrición por haber estado dos meses en la calle. Nos contó que salió de la casa el 25 de noviembre y fue rumbo a Capital Federal, donde le robaron sus pertenencias», señalaron.

«Intentó llegar sola a la casa de una familiar pero en el camino la golpearon y no quiso hablar mucho más que eso, ella dice que está bien«. «Fue a una comisaría y no le quisieron tomar la denuncia porque creyeron que estaba loca, al estar sin zapatos y con la ropa sucia. Si se la hubieran tomado, la encontrábamos rápidamente porque había una denuncia por desaparición», agregaron. «Ahora ella está con familiares y la están conteniendo, poco a poco irá mejorando», concluyeron.

