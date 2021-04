Aprueban venta libre en farmacias de Tests rápidos de COVID

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó un test rápido creado por el laboratorio chino Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd, que posibilita la detección del antígeno SARS-CoV-2.

Aunque es de venta libre en todo el país, el hisopado a la persona que busca saber si es Covid-19 positivo, deber ser hecho por un profesional de la salud por la complejidad que conlleva. La primera partida de 20 mil unidades se agotó rápidamente por la gran demanda. Las mismas se comercializaron en farmacias a $2.600 pero se estima que la próxima tanda será a menor costo.

El nuevo test abre la posibilidad de hisoparse en una farmacia sin necesidad de asistir a una guardia médica, en donde la persona podría exponerse a un contagio y, seguramente, deberá esperar varias horas hasta que le tomen la muestra. Aunque, es necesario aclarar, que es menos sensible que una prueba de PCR y los especialistas indican que no es recomendable para los asintomáticos, ya que podría no detectar la enfermedad y dar un falso negativo.

La prueba de coronavirus permite conocer en tan solo 10 minutos el resultado. Tiene un nivel de sensibilidad del 96,8% que aceleraría las detecciones de la enfermedad en todo el país. El producto funciona utilizando secreciones de garganta humana y secreciones nasales. Es de uso profesional pero da la posibilidad, por primera vez, que la persona lo compre y vaya a hisoparse a un laboratorio a un costo menor que el testeo. El hisopado “tiene un nivel de especificidad del 98%” y que “hay menos de un 3% de falsos positivos o negativos” por lo que sería “casi un PCR”.