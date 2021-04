Argentino de Quilmes se prepara para recibir a Deportivo Armenio

Por la 6ta fecha del Campeonato de Primera B, Argentino de Quilmes recibe a Deportivo Armenio el día sábado a las 15:30 horas. El cuarteto arbitral estará integrado por el juez Sebastián Bresba, asistentes Martín Giampaolo, Crostian Colonesse, cuarto árbitro Juan Pablo Loustau.

Los casos de COVID en el mate son: Matías Dominguez, Adrián Leguizamón, Juan Piedra, Fabrizio Acosta, Colque, Rodrigo Marothi, en tanto que han evolucionado y están a disposición Leonel Barrios y Dylan Quillutay asi mismo que el delantero Julian Vivas se recupera de la intervención en los meñiscos.

Elias Martínez expresó con respecto a éste momento «estamos atravesando una situación difícil por los contagios del los compañeros que ojala se puedan recuperar pronto y no la pasen mal y tambien los resultados no nos vienen acompañando jugamos bien, hacemos el gasto pero no se nos da y sobre el final nos quedamos con las manos vacías» comentó el capitán del equipo que añadió «Armenio sabemos que es un rival dificil que va a ser complicado pero tenemos que pensar en nosotros en que venimos trabajando bien pero nos esta faltando suerte, ahora el sábado buscaremos dar vuelva éste momento».

HACIENDO PATRIA

La Asociación Civil El Mate de Cristal, realizó la donación de la bandera al Parque Lineal Don Bosco con motivo del 2 de abril, su vicepresidenta Susana Rasmussen comentó «Venimos acompañando a las instituciones del distrito en sus actividades a traves de diferentes plataformas virtuales y en ésta oportunidad con motivo del Día del Veterano y los caídos en Malvinas, acompañamos a los vecinos rindiendole homenaje con nuestra insignia patria por que las Islas Malvinas, Georgias de Sur y Sandwich de Sur son Argentinas» concluyó.