Arrestan a dos jóvenes que tendrían asediado el barrio de la IAPI

Dos delincuentes tenían en jaque al barrio de Villa IAPI, en Bernal Oeste, donde cometían robos constantes a los vecinos, quienes no los denunciaban por miedo. Finalmente, una mujer tomó coraje y dio intervención a la Policía, que este jueves detuvo a los sospechosos.

Fuentes de la causa detallaron que los presuntos implicados asediaban la zona y le robarían a sus propios vecinos. Al ser uno de los sindicados hijo de un ex policía, temían que hubiera represalias si los denunciaban ante las autoridades. La hipótesis que manejan los investigadores es que los presuntos ladrones utilizarían un local de “compra-venta” que tiene el ex agente en el barrio para “reducir” los objetos robados.

Sin embargo, esta situación llegó a su límite cuando el pasado 28 de septiembre los acusados, de 18 y 25 años, habrían ingresado a robar en la casa de su vecina de enfrente, en la calle Neuquén y 163 bis, aprovechando que la mujer no estaba. Dentro de la vivienda estaba su hijo, quien sufrió la violencia de los malvivientes, que lo apuntaron con un arma de fuego para que no se resistiera.

Esa fue la gota que rebalsó el vaso: la propietaria de la vivienda tomó coraje y radicó la denuncia en la Comisaría Séptima de Quilmes. Acto seguido, el gabinete criminológico al mando del subcomisario Carlos Ayala se abocó a las investigaciones del caso y, tras recolectar testimonios y elementos de prueba, consiguieron que la Justicia otorgase las órdenes de allanamiento y detención sobre los acusados.

A primera hora de la mañana de este jueves, las fuerzas de seguridad irrumpieron en las viviendas de los sospechosos. Allí lograron detener al menor de ellos, a quien le secuestraron un revólver calibre 32 largo con numeración limada, pero el otro no fue hallado y se le impuso una orden de captura.

No obstante, no se mantendría prófugo por mucho tiempo, ya que en horas de la tarde intentó regresar a su casa y entonces fue atrapado por los efectivos, que habían montado una discreta guardia en los alrededores. El joven intentó guarecerse en la finca, pero lo arrestaron en el marco de un allanamiento en urgencia.

Ambos fueron trasladados a los calabozos de la Seccional Séptima, donde quedaron a disposición del fiscal Sarra -titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 del Departamento Judicial Quilmes- imputados por los delitos de “robo agravado por el empleo de arma de fuego” y “tenencia ilegal de arma de uso civil”.