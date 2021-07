Artista quilmeña brilló en «La Voz Argentina»

La quilmeña Agustina Abregú interpretó una maravillosa versión de la canción «Creo en Mí» de Natalia Giménez y consiguió avanzar en el reality de canto más famoso de la TV Argentina que se emite por Telefé

La joven de 20 años que vive junto a su familia en las cercanías del Estadio Ciudad de Quilmes, contó como fue su participación en el programa: «Cuando cumplí los 18 le dije a mi mamá que me iba a anotar en el concurso de La Voz. Era mi sueño estar en este escenario».«Agustina nació con la música. A los 4 años ya cantaba canciones líricas con su madrina» relató emocionada su madre, que indicó que la pasión la heredó de su abuelo que fue cantante de Tango.

Antes de deslumbrar con su melódica voz al jurado, eligió como su preferido a Ricardo Montaner, que precisamente fue quién la sumó a su equipo sin dudarlo. “De las cosas que a mí me tocan el corazón es cuando un cantante maneja el falsete espectacular, y es tu caso. En el primer falsete ya conquistaste mi corazón y mi atención”, resaltó Montaner. “¿Sueñas con ser cantante o eres?”, le preguntó y la participante contó que si bien había sido su sueño desde chica, nunca había podido estudiar canto y era la primera vez que se subía a un escenario.

“Lo que más me sorprende es que te hayas manejado con la seguridad que te manejaste. Cómo es posible que tengas esa sensación aprendida y sin embargo jamás te habías subido a un escenario”, se preguntó Montaner pese a que la participante aseguraba que había estado “muy nerviosa”. “Es un don que Dios me dio y lo estoy aprovechando. Estoy en casa”, aseguró Agustina

En el backstage de «La Voz Argentina», el jurado explicó los motivos por los que dio vuelta su silla con Agustina Abregú: “Agustina me impactó porque, primero, tiene una voz extraordinaria. Cantó con una seguridad enorme, no se la escuchó nerviosa en ningún momento. Cuando me di la vuelta y me dijo que era la primera vez que subía a un escenario, no me lo podía creer. Creo que tiene un futuro enorme”.

Agustina se empoderó con una canción muy motivadora 💪❣️ Y @montanertwiter la eligió para formar parte de su equipo 😍 Mirá cómo fue este emotivo momento 👇 #LaVozArgentina pic.twitter.com/c4f1iBdphO — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) July 14, 2021