Artista quilmeña participa en Evento Internacional

Comenzó este sábado 16 de julio la Bienal Internacional de Esculturas de Chaco, uno de los eventos más celebrados del año. Se realiza en la Ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, hasta el próximo sábado 23 de julio. Es Internacional, con escultores de diferentes países del mundo, y varios atractivos.

Entre los seleccionados se encuentra la muralista y escultora quilmeña Daniela Anzoátegui (28 años), elegida para participar del Concurso para artistas jóvenes “Premio Desafío Hierros Líder”. Tendrá el reto de realizar junto a su equipo integrado por Fiorella Zanazzo (23 años) y Juan Spahr (26 años), una escultura de 2 metros y medio de alto en tan solo 48 horas, a partir de un tronco de madera nativa de Chaco llamado “Urunday”.

Esta artista que pisa fuerte en el arte público, es escultora y muralista, y nos expresa que su arte no se trata solo de talento, sino constancia, práctica y pasión: “Hace muchos años que quería participar, así que comencé a practicar y ver cómo podía lograrlo, ya que encima se realiza cada dos años. Me postulé y cuando nos avisaron que fui elegida junto con mis compañeros entre todos los equipos que se postularon de la provincia de Buenos Aires, no lo podíamos creer, lo primero que hicimos fue empezar a practicar», expresó Daniela.

En relación a que escultura realizará en Chaco menciona: “Será en madera. Allá nos darán un tronco para realizar la escultura, y un tiempo de solo 48 horas, desde el martes 19 de julio a las 11am hasta las 11am del jueves 21. Por ser un desafío, estuvimos prácticando como realizar la escultura aprovechando al máximo la madera y el uso de motosierra. En este caso nos acompaña y colabora Roberto Williman, representante de las Motosierras Sthil»

Este evento se realiza cada dos años en Resistencia. Nació hace 34 años de la mano del escultor chaqueño Fabriciano Gómez. En 1980, con tan solo 33 años, Fabriciano tuvo su consagración artística al representar al país en la Bienal de Arte de la ciudad de Venecia, Italia. Volvió de aquel evento de Venecia con un solo objetivo: tener una Bienal de esculturas a cielo abierto en su propia ciudad, para que todas las personas sean testigos del proceso creativo de una obra- Así, es que en 1988 nace la Bienal de Escultura de Chaco.

En esta ocasión, se realizarán esculturas en madera, mármol, y otros materiales. Las esculturas una vez finalizadas, se instalarán al espacio público de la ciudad como parte de su patrimonio cultural. Actualmente cuenta con mas de 652 esculturas en plazas, veredas y diferentes espacios de la ciudad. Nuestra joven artista quilmeña, ha realizado varias obras en nuestra ciudad, como el mural de la cacique Isabel Pallamay ubicado en el centro de Quilmes.

Foto: Idman Addur Acosta