Asaltan a un hombre y le roban el auto en Ezpeleta

Dos delincuentes sorprendieron a un hombre que se encontraba dentro de su vehículo esperando para arrancar, en la localidad de Ezpeleta, y lo obligaron a bajarse apuntándole con armas de fuego. El robo quedó registrado por una cámara de seguridad vecinal, pero al momento los bandidos no fueron identificados.

El hecho de inseguridad ocurrió el miércoles a las 19.30 hs en la calle Illianes entre Libertad y Pringles. Según puede verse en las imágenes, dos bandidos se acercaron corriendo hasta el auto y le abrieron la puerta casi sin mediar palabra.

El efecto sorpresa no dio lugar a reacción por parte de la víctima, que al ser amenazada no se resistió y entregó el coche a fin de que no le hicieran nada. En apenas 10 segundos se llevaron su auto y pertenencias varias.