Asesinaron a chofer de una aplicación en Bernal

Un hombre de 50 años fue asesinado de un disparo en el cuello en horas de la noche de este viernes, cuando intentaron asaltarlo en el «Barrio Springfield» de Bernal Oeste mientras trabajaba como chofer para la aplicación Didi.

Según trascendió, la víctima había sido solicitada a través de la app por un pasajero en la localidad de San Francisco Solano. Al llegar al cruce de las calles Comandante Franco y 168 al menos un delincuente intentó asaltarlo y, en ocasión de ese intento de robo, le disparó un tiro en el cuello al chofer, identificado como Walter Gauna.

Médicos del SAME llegaron rápidamente al lugar y lograron retirar del vehículo al hombre, que estaba totalmente cubierto de sangre producto de la herida producida por el arma de fuego. Tras subirlo a la ambulancia lo trasladaron al UPA 17, donde finalmente entró en paro y perdió la vida mientras los doctores del centro de salud intentaban estabilizarlo.

Walter Gauna fue asesinado durante la noche del viernes cuando trabajaba a bordo de su vehículo

La fiscal Mariana Curra Zamaniego y personal del gabinete criminológico de la Comisaría Quilmes Quinta investigan el homicidio. Hasta ahora no se sabe con certeza si el autor del crimen fue el mismo pasajero o si fue un ladrón que acechaba en la zona y que aprovechó el momento en que el conductor se detuvo para abordarlo. Lo que sí trascendió es que la infortunada víctima no habría llegado a cerrar el viaje en la aplicación, lo cual podría ser un indicio que apunte al usuario. No obstante, al momento no se descartan otras hipótesis.

La Comisaría 5° de La Cañada investiga el hecho