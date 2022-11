Aumento de casos de Covid-19: el Gobierno recomendó el uso de barbijos

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires recomendó que la ciudadanía vuelva a utilizar barbijos en espacios cerrados por el aumento de casos de Covid-19 en las últimas semanas.

Cabe destacar que el domingo pasado, el Ministerio de Salud de la Nación informó que en la última semana hubo 3.323 positivos, es decir, por encima del 120% respecto a semanas anteriores. Se teme una suba progresiva para las fiestas. «Vamos a tener algunos picos estacionales e incluso fuera de estación. El virus no se puede eliminar: si nos infecta, no nos da inmunidad de por vida y la vacuna no previene el 100% de los casos y tampoco da inmunidad de por vida», destacó Carla Vizzotti.

Nicolás Kreplak, ministro de Salud provincial, indicó que la suba de casos está relacionado a una nueva variante que ya atacó a gran parte de Europa y Brasil, quienes informaron hace algunos días que el barbijo volvió a ser obligatoria en aviones y aeropuertos. En cuanto a las medidas preventivas, el titular de Salud bonaerense recordó: “Si uno está enfermo, no ir a trabajar o a la escuela, porque va a contagiar a otros. Después, ventilación y aislamiento. Eso es lo más importante”. Y agregó: “Personalmente, yo lo que recomiendo es que si uno va a un lugar cerrado o que le genera alguna desconfianza y se siente más seguro usando barbijo, que lo use”.

A pesar de esto, desde el ministerio todavía no temen un rebrote masivo o una “nueva ola” de contagios, como la vista hace ya casi un año, cuando la variante Ómicron predominaba y generaba estragos en países de todo el mundo con cientos de miles de casos diarios. De igual forma, la preocupación queda latente ya que las experiencias con el SARS-CoV-2 demuestran una fuerte y rápida transformación de los escenarios.

