AySA intervino ante un reclamo vecinal y afirmó que la presión del agua en la zona es normal

Vecinos de un barrio en Quilmes Oeste habían denunciado este viernes que se encontraban con presión baja y en ocasiones, sin agua desde hace varios días. Sin embargo, desde la empresa aseguraron que se hicieron presentes en el lugar y verificaron que se trataba de un problema interno del domicilio.

Una de las vecinas afectadas, cuya casa se encuentra en la calle 330 Bis entre 389 y 390, había comentado que sólo dos días tuvieron baja presión, y los 9 restantes directamente no tuvieron nada de suministro. «Realicé el reclamo en el ente regulador del agua, y lo que me dijeron es que iban a realizar el reclamo en Aysa y si en 24hs no obteníamos respuesta, debíamos volver a comunicarnos con ellos el día lunes», había comentado a InfoQuilmes.

Empleados de la empresa proveedora de agua se hicieron presentes este fin de semana festivo en su domicilio y afirmaron que la llave de paso de la afectada se encontraba cerrada, motivo por el cuál no tenía suministro. Por otra parte, ella respondió que ahora sólo tiene agua en su garage y no en toda la casa, y asegura que son más los vecinos afectados.

