Babasónicos brindará un show en Quilmes

Después de agotar toda su gira por EE UU y lograr 5 estadios sold out, la banda liderada por Adrián Dárgelos se presentará en nuestra ciudad el próximo sábado 19 de noviembre desde las 20 horas. La cita será en el playón de estacionamiento del Estadio Centenario «Ciudad de Quilmes», situado en Vicente López y Esquiú.

Las entradas tendrán un valor de $4.000 y podrán adquirirse de forma online o en los siguientes puntos de venta:

QUILMES | La Estaka: Rivadavia 334, Local 9

LOMAS DE ZAMORA | Qeelback: Boedo 168, Local 10

LANÚS | Qeelback: 9 de Julio 1565, Local 10

BERAZATEGUI | Jv Music: Av 14 4865

FLORENCIO VARELA | Bloke: Bernardo de Monteagudo 3252

LA PLATA | Jason: Calle 6 817

Babasónicos revolucionó Argentina desde sus 5 shows sold out, comenzando por los del 4 y 5 de junio en el Casino Magic de Neuquén, posteriormente sus presentaciones del 24 y 25 de junio en el Movistar Arena, cuyas localidades del último se agotaron en 72 hs; y en su afán de que sus fanáticos no se pierdan de disfrutarlos en vivo, sumaron dos nuevas fechas para el 26 y 28 de octubre, obteniendo nuevamente un sold out para la segunda noche. A su vez, vienen de presentar el videoclip de “Trinchera”, que forma parte de una trilogía de canciones, que se completará con “Carnal Kombat” y “Cicatriz#23” próximamente.