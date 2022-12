Barrio de Quilmes Oeste no tiene agua hace dos semanas

Vecinos de la calle 330 Bis, Laprida, Fornabaio, Mosconi y Gutiérrez, se encuentran sin agua desde hace varios días. «Aysa nos dijo que iba a mandar una cuadrilla en 24 horas pero pasaron 11 días y nadie nos dio una respuesta», comentó una vecina.

En pleno comienzo del verano, una importante cantidad de vecinos se comunicaron con la redacción de InfoQuilmes para reclamar que no tienen agua desde hace 11 días y nadie les brinda una respuesta favorable. Una de las afectadas, cuya casa se encuentra en la calle 330 Bis entre 389 y 390, comentó que sólo dos días tuvieron baja presión, y los 9 restantes directamente no tuvieron nada de suministro. «Yo realicé el reclamo en el ente regulador del agua, y lo que me dijeron es que iban a realizar el reclamo en Aysa y si en 24hs no obteníamos respuesta, debíamos volver a comunicarnos con ellos el día lunes».

«Los vecinos deciden por el momento tomarlo con calma, realizando los reclamos pertinentes, pero se habla de una posible convocatoria para un corte de la Avenida Mosconi y Triunvirato», concluyó.

